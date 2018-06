Dieta 14:10, vedeta verii! Cum și ce trebuie să mănânci ca să slăbești garantat

Dieta 14:10 este noua "nascocire" a expertilor in nutritie. Numele ei - 14:10 - reprezinta de fapt un program de alimentatie, si anume 14 ore consecutive nu ai voie sa mananci absolut nimic, iar in celelalte 10 ramase ai dreptul la 3 mese principale, fara gustari.

Autorul dietei le propune celor care sunt dispusi sa o incerce sa nu manance intre orele 7 seara si 9 dimineata. Somnul ne poate ajuta sa ne tinem de program.



Dieta 14:10 are la baza principii asemanatoare cu dieta 5:2, care presupune ca 5 zile pe saptamana poti manca tot ce iti doresti, insa in celelalte 2 zile trebuie sa reduci cu strictete numarul de calorii.



Daca vrei sa tii insa dieta 5:2, citeste mai jos care sunt regulile ei, mult mai stricte decat cele ale 14:10.



1. Numarul caloriilor acumulate nu trebuie sa depaseasca 500, 600 la barbati. Nu trebuie sa le numeri, insa este bine sa te incadrezi in acesti parametri.



2. Cele 2 zile pot fi consecutive sau intercalate. Daca esti la inceput este bine sa le intercalezi cu zilele fara restricti. Spre exemplu, iti poti alege zilele de miercuri si vineri, pentru a nu fi o schimbare mare pentru corp



3. Pastreaza o distanta mare intre mese. Daca mananci la 7 dimineata, pastreaza aceeasi ora si pentru masa de seara.



Citeşte continuarea AICI.