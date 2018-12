Dică i-a dat replica lui Becali! „Sunt un antrenor bun. Statistica e de partea mea”

Antrenorul FCSB, Nicolae Dică, a fost extrem de deranjat de declarațiile făcute de către patronul Gigi Becali după înfrângerea cu Sepsi Sfântu Gheorghe. Becali i-a pus la îndoială calitățile de antrenor, iar Dică se apără cu statistica.

Dică (38 de ani) este criticat pentru rezultatele slabe ale roș-albaștrilor. După 18 etape din Liga 1, FCSB este pe locul doi în clasament, la 5 puncte de liderul CFR Cluj.

„Presiune a existat întotdeauna la Steaua, pentru orice antrenor. Încerc să învăț din critici. Încerc să extrag ce mă ajută, restul nu mă interesează. Am vorbit ieri cu dânsul (n.a. – Gigi Becali) și i-am spus că lucrurile astea trebuia să mi le spună mie, nu la televizor. A vorbit de Viitorul, de Craiova, de Gaz Metan Mediaș. Am jucat 5 meciuri cu Viitorul și avem 3 victorii, un egal, o înfrângere. 5 meciuri cu Craiova, 3 victorii, un egal, o înfrângere. 4 meciuri cu Mediaș, 4 victorii. Statistica e de partea mea. Asta înseamnă că sunt un antrenor bun! Cu multă muncă și pasiune voi deveni un antrenor foarte bun, pentru că am încredere în mine, știu ceea ce pot să fac.

Mi-ar plăcea ca după meciuri să se dea în mine, nu în jucători. Am încredere în jucători! Cu toate echipele am avut posesie mai bună. Vom vedea, nu voi rămâne pe viață la Steaua. Nu voi fi singurul antrenor de la Steaua care va fi dat afară sau care va pleca la mai bine. Patronul mi-a spus ieri că are încredere în mine și că-și dorește ca atunci când voi pleca să plec la mai bine„, a spus Dică în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit realitateasportiva.net, fostul mijlocaș a dezvăluit că a primit oferte atât din Liga 1, cât și din străinătate, dar își dorește să câștige campionatul cu FCSB.

„Credeți că eu n-am oferte? Că sunt așa slab cum spun unii? Uite că mai sunt oameni care mă apreciază! Am avut oferte nu doar din țară, ci și din afară. (Gigi Becali) a aflat mai târziu de oferta din afară, inițial am vorbit doar cu MM. Credeți că dacă eram un antrenor slab mai eram la Steaua? Patronul vrea să facă bani și în momentul în care are un angajat care nu face ceea ce trebuie, cu siguranță este dat afară. Am refuzat oferta din afară din ambiția pe care o am și dorința să câștig un campionat cu Steaua. Este ușor să stai pe scaun și să analizezi anumite lucruri din afară. Este foarte greu să fii antrenor la Steaua„, a mai declarat Nicolae Dică.