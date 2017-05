Dezvăluirile lui Trump către Rusia. Scandal uriaș în SUA. Casa Albă respinge acuzațiile

Casa Albă a respins luni energic un articol apărut în publicația The Washington Post, care afirmă că Donald Trump a dezvăluit informații de înaltă clasificare șefului diplomației ruse, Serghei Lavrov, denunțând o poveste "falsă", relatează France Presse, citată de Agerpres.

"Povestea care a fost publicată în această seara este falsă (...). Eram în cameră, așa ceva nu s-a petrecut", a declarat generalul H.R. McMaster, care conduce Consiliul pentru Securitatea Națională al SUA (NSC), într-o scurtă alocuțiune la Casa Albă. "Niciun moment, metode de informații sau surse nu au fost evocate", a adăugat el, fără a contesta totuși explicit că informații clasificate au putut fi divulgate de președintele american.

Președintele SUA, Donald Trump, se confrunta luni seara cu acuzații grave, potrivit cărora el ar fi divulgat informații strict secrete șefului diplomației ruse, Casa Albă încercând să aplaneze polemica declanșată, dar rămânând totuși evazivă în fond.

Aceste dezvăluiri intervin într-un moment în care rolul jucat de Moscova în campania prezidențială americană constituie obiectul unei atenții sporite după destituirea suprinzătoare a directorului FBI, James Comey, al cărui serviciu anchetează asupra unei eventuale complicități între echipa Trump și Rusia.

Potrivit Washington Post, Donald Trump, în cursul unei întâlniri, miercuri, în Biroul Oval, cu Serghei Lavrov, ar fi evocat informații privind o operațiune în pregătire a grupării jihadiste Statul Islamic. Aceste informații fuseseră comunicate de un partener al SUA, care nu autorizase Washingtonul să le împărtășească Moscovei.

Dacă Donald Trump nu a încălcat legea (un președinte dispune de o largă marjă de manevră pentru a declasifica informațiile de care dispune), inițiativa sa ar putea pune în pericol schimbul de informații cu aliați apropiați.

Divulgarea acestor informații sensibile ar putea da indicații asupra modului în care ele au fost colectate și ar putea, pe de altă parte, pune în dificultate sursele.

Potrivit generalului H.R.McMaster, Trump și Lavrov au trecut în revistă "amenințările reprezentate de organizații teroriste față de cele două țări ale noastre, inclusiv amenințările care vizează aviația civilă".

La capătul acestei scurte declarații în afara "West Wing", directorul NSC a plecat rapid fără să răspundă întrebărilor numeroșilor jurnaliști prezenți.

Greg Miller, unul din jurnaliștii Washington Post, împreună cu Greg Jaffe, a apărat la CNN soliditatea articolului său, estimând că Casa Albă "se joacă cu cuvintele" și evită fondul problemei.

Conform unui responsabil american, citat de Washington Post, informațiile comunicate de Trump lui Lavrov, precum și ambasadorului rus în SUA, Serghei Kisliak, de asemenea prezent la întâlnire, aveau unul din nivelurile de clasificare cele mai ridicate utilizate de agențiile de informații americane.

Președintele american "a dezvăluit mai multe informații ambasadorului rus decât am împărtășit noi propriilor noștri aliați", a indicat acest responsabil, sub rezerva anonimatului.

Potrivit cotidianului american, Donald Trump "a început să descrie detaliile unei amenințări teroriste prezentate de gruparea Statul Islamic și legate de utilizarea laptopurilor în avioane".

Cotidianul precizează că a decis să nu publice mai multe detalii despre acest plan terorist la cererea expresă a unor responsabili americani.

În timpul întâlnirii sale cu Lavrov, Trump s-a lăudat că are acces la indicații foarte precise despre această amenințare. "Am informații excelente. Am oameni care îmi dau în fiecare zi informații excelente", a afirmat el, potrivit unui responsabil citat de cotidian.

"Dacă este adevărat, este evident tulburător", a reacționat senatorul republican John McCain la CNN.

"Nu avem niciun mijloc de a ști ce s-a spus, dar protecția secretelor națiunii noastre este crucială", a declarat Doug Andres, purtător de cuvânt al lui Paul Ryan, președintele republican al Camerei Reprezentanților, care "speră într-o explicație completă a faptelor din partea administrației".

Fostul candidat la alegerile primare democrate, senatorul Bernie Sanders, a estimat că aceste dezvăluiri fac încă și mai necesară numirea unui "procuror special" în ancheta asupra ingerințelor rusești în alegerile prezidențiale americane.

Întâlnirea dintre Trump și Lavrov este percepută ca un succes diplomatic al Kremlinului, după câteva luni de la punerea în aplicare a sancțiunilor americane împotriva Rusiei pentru amestecul său în alegerile prezidențiale din 2016.

Fotografiile care arată un Donald Trump surâzător în timp ce strânge mâinile lui Lavrov și Kisliak au fost difuzate rapid de guvernul rus.