Dezvăluiri de ultimă oră despre Răzvan Burleanu, cu mai puțin de două luni până la alegeri

Lupta devine tot mai aprigă, cu mai puțin de două luni rămase până la alegerile de la președinția Federației Române de Fotbal. Catalizatorul Generației de Aur, doctorul Pompiliu Popescu, cel care este în permanent contact cu Ionuț Lupescu și cu apropiații lui, a susținut, pentru realitatea.net, că Răzvan Burleanu se bazează doar pe 20 de voturi sigure din cele 260 posibile, în ciuda declarațiilor actualului președinte FRF, care afirmase că are 210 voturi. Totodată, fostul medic al naționalei a afirmat că Burleanu nu poate atrage sponsori, din pricina "lipsei de credibilitate".

"Razvan Burleanu are numai 20 de voturi, va spun eu, el joaca la cacealma. Si va mai spun ceva, in premiera. Marea problema a lui Razvan Burleanu o reprezinta atragerea de sponsori. Toti votantii trebuie sa stie ca, in eventualitatea in care Burleanu va fi reales, el nu va atrage niciun sponsor, pentru ca nu isi asociaza nimeni imaginea cu actuala conducere a Federatiei Romane de Fotbal. Aceasta este marea lui durere.

Razvan Burleanu si-a pierdut credibilitatea, iar acest lucru va avea consecinte grave in viitor, de aceea doresc sa atrag atentia votantilor, sa fie in cunostinta de cauza", a explicat Pompiliu Popescu pentru realitatea.net.

Gică Hagi, Gică Popescu, Mircea Lucescu, Ilie Dumitrescu, Florin Prunea, Basarab Panduru, Florin Răducioiu, Bogdan Stelea, Mircea Sandu, Dorin Mateuț, Daniel Pancu, Ioan Timofte, Ioan Andone. Victor Pițurcă, Adalbert Kassai, Ciprian Marica, Gigi Mulțescu, Ionel Ganea, Costel Gâlcă, Gino Iorgulescu, Adrian Ilie, Marius Lăcătuș, Tudorel Stoica, Dan Petrescu, Cristi Chivu, Cristi Balaj, Daniel Pancu, Daniel Niculae, Adrian Iencsi și Pompiliu Popescu sunt cei care formează echipa din jurul lui Ionuț Lupescu.

18 aprilie este data la care vor avea loc alegerile pentru președinția Federației Române de Fotbal.

Realitatea.net te întreabă: cine vrei să fie noul președinte al Federației Române de Fotbal, dintre Burleanu și Lupescu? Votează în sondajul de mai jos!