Dezvăluiri ”de film” despre omul de afaceri Gheorghe Varga, din dosarul Hrebenciuc

Cum se poate retroceda ilegal o suprafaţă de 43 de mii de hectare de pădure, iar instanţa să fie blândă cu cei implicaţi în infracţiune? Reţeta ”succesului" o deţin foştii deputaţi Ioan Adam şi Viorel Hrebenciuc. Ei au primit condamnări, în primă instanţă, la doi ani de închisoare, deşi judecătorii spun că meritau şapte, respectiv zece ani. Cazul este unul complex și implică și diverși intermediari, cum ar fi omul de afaceri Gheorghe Varga, cel care trebuia să faciliteze o întâlnire între beneficiarul retrocedărilor şi şeful Direcţiei Silvice Bacău, Viorel Ghelasă, care era şi vicepreşedinte PSD al filialei locale, scrie Ziare.com.

Foştii deputaţi PSD Ioan Adam şi Viorel Hrebenciuc şi-au redus sentinţele pentru că li s-a aplicat legea penală mai favorabilă. De aceeaşi prevedere a beneficiat şi fiul lui Viorel Hrebenciuc, Andrei.

Mai mult, pentru aceşti inculpaţi pedeapsa a fost redusă la jumătate ca urmare a denunţurilor, iar o treime din sentinţă a fost scăzută pentru că au recunoscut faptele.

Una dintre probele importante ale procurorilor este o înregistrare ambientală făcută de Gheorghe Paltin Sturdza. Acesta îi spunea lui Viorel Hrebenciuc că miniştrii care s-au ocupat de privatizare în Polonia, Cehia şi Ungaria au fost arestaţi. Fostul deputat i-a răspuns că vrea să aibă o pensie liniştită, că vremurile s-au schimbat şi că Uniunea Europeană nu tolerează neregulile.

”GPS: E clar că se va întampla şi la noi treaba asta, vine valul şi la noi. Păi vreau ca valul ăla să mă găsească... să fac, să n-am probleme, mă, şi când o trece valul, o să ridic capu' şi-o să încerc să mă apuc să fac nişte treburi serioase.

VH: Valul a trecut, domnu' Sturdza, deci acum îmi pot permite, avem reguli clare, Uniunea Europeană, suntem membri în Clubul celor 27-28 de la 1 iunie. E altceva, nu mai merge cu porcării, nu mai ţine, gata, s-a închis. Cine a făcut evaziune şi nu l-a prins nimeni să fie sănătos, şi s-a şi dovedit că aşa cum au venit banii, aşa i-au şi cheltuit, că n-au avut creier."

Soţia lui Paltin-Sturdza a povestit şi o întâmplare inedită, cu un om de afaceri, Gheorghe Varga, cel care trebuia să faciliteze o întâlnire între beneficiarul retrocedărilor şi şeful Direcţiei Silvice Bacău, Viorel Ghelasă, care era şi vicepreşedinte PSD al filialei locale.

Varga ar fi indus in eroare si alte persoane atunci cand ar fi derulat alte afaceri.

"Inainte sa ajung la intalnirea programata cu Ghelase, banuind ca Varga este in stare sa insceneze o intalnire cu acest Ghelase, m-am uitat pe Internet sa caut o imagine cu Ghelase. Aceasta banuiala am avut-o, deoarece auzisem de la Voinea o relatare despre faptul ca, pentru a perfectiona o tranzactie, Varga adusese intr-un elicopter un rrom imbracat in seic", a declarat Paltin-Sturdza.

Sotia printului, Gabriela Rodica Zaharia, a confimat acest lucru si a adus alte detalii. "Am uitat sa spun ca intre timp am aflat despre Varga ca are foarte multe datorii, ca este un impatimit al jocurilor de noroc si circula si o poveste care spunea ca, pentru a-l convinge pe un individ sa-i dea bani, Varga l-a imbracat pe un rrom in emir si l-a dus cu elicopterul si, cu toate ca cel care trebuia sa dea banii il cunostea pe Varga si apucaturile lui, a dat totusi 250.000 euro", a povestit Zaharia.