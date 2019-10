Dezvăluire incendiară! Cadoul făcut pe ascuns de guvernul Dăncilă pentru OMV

Citește mai jos textul semnat Petrișor Peiu!

"Guvernul condus de catre Viorica Dancila i-a facut cadou firmei la care lucreaza sotul acesteia o piata de miliarde de metri cubi de gaze. Piata romaneasca de gaze. Fara nicio licitatie, fara nicio rusine. Cum se poate caracteriza o tara in care premierul face cadou o piata nationala firmei care ii plateste sotul cu multe mii de euro pe luna? Sa nu ne fie frica de raspuns: republica bananiera.

Pana la urma ce este o "republica bananiera"? Termenul provine din romanul "Cabbages and Kings" scris in anul 1904 de catre americanul William Sydney Porter, roman in care descrie fabuloasa experienta dintr-un Honduras (tara numita fantezist "Republic of Anchuria" in roman) subordonat total companiei United Fruit Company, specializata in comercializarea fructelor tropicale din America latina.

Intocmai asa se prezinta astazi administratia romaneasca: total sobordonata unei alte United Fruit Company. Si pentru ca in Romania creste gaz in loc de banane, compania careia i se subordoneaza administratia Dancila se numeste OMV. Pentru ea, Guvernul Romaniei a calcat in picioare tot ceea ce defineste un stat european modern: legile concurentei, legile guvernantei corporatiste si, desigur si in primul rand, legea bunului simt", a scris Petrișor Peiu pe site-ul ziare.com.

