Detaliul ”secret” care a șocat-o pe Maria Grapini la întâlnirea dintre Iohannis și Trump

Una dintre fotografiile oficiale publicate după întâlnirea de la Casa Albă dintre președintele Klaus Iohannis cu liderul SUA, Donald Trump, a provocat o mare nedumerire pentru europarlamentarul PSD, Maria Grapini, care a publicat respectiva imagine pe contulul personal de Facebook, însoțită de întrebarea: „Știe cineva de ce Președinții țin mâinile așa????”.

Respectiva imagine îi înfățișează pe Klaus Iohannis și Donald Trump, în Biroul Oval al Casei Albe, așezați pe scaune și cu mâinile împreunate sub forma unui triunghi. „Nu știu semnificația acestui gest și, tocmai pentru că nu știu, am întrebat”, a declarat, pentru Digi24.ro europarlamentarul social-democrat. „Eu am participat la multe astfel de întâlniri externe, oamenii gesticulează, dau din mâini, dar nu cunosc semnificația acestui gest”, a adăugat Grapini.

Maria Grapini a mai declarat că gestul ar putea fi legat de „conservarea energiei”, după cum a citit într-unul dintre comentarii, dar nu e sigură dacă poziția mâinilor celor doi șefi de stat are vreo semnificație „masonică”, așa cum apare în alt comentariu.

„Semioticieni precum Umberto Eco, sculptorii înaintemergători şi mai ştiu eu ce consilieri în Consiliul de taină din perla coroanei şi ambasadori pe lângă Măria sa Regina Angliei. PS: De felul cum vom şti să ne folosim de ştiinţa "semnelor arbitrare" şi "simbolurilor consacrate" va depinde viitorul nostru şi al copiilor copiilor noştri. Doar că aceasta nu veţi afla niciodată online”, se arată într-un astfel de comentariu la postarea Mariei Grapini.

„Este un semn de a lui ADOLF HITLER”, se arată în altă postare.