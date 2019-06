Descoperirea terifiantă făcută de polițiști pe aeroport. Ce au găsit în stomacul unui bărbat

Episod desprins din filme petrecut pe aeroportul Otopeni. Un ucrainean a fost prins cu 18 capsule cu cocaină în stomac.

Descoperirea a fost făcută în urma unui control cu raze X. Bărbatul tranzita ţara noastră cu destinaţia Ucraina. El a fost reţinut, iar judecătorii decid astăzi dacă îl arestează preventiv.

Un cetăţean ucrainean a fost reţinut pentru 24 de ore pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic internaţional de droguri de mare risc şi trafic intern de droguri de mare risc, după ce a fost prins pe Aeroportul "Henri Coandă" că transporta cocaină în stomac, au informat DIICOT şi IGPF. În cursul zilei de duminică, ucraineanul urmează să fie prezentat Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.



Potrivit uni comunicat transmis de IGPF, poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali din cadrul PPF Henri Coandă au depistat un cetăţean ucrainean care a încercat să introducă în ţară 18 capsule ce conţineau aproximativ 143 de grame de cocaină, ingerate în stomac.



Este vorba despre un tânăr de 27 de ani, cetăţean ucrainean, care ingerase, în Brazilia, 18 capsule cu cocaină ce conţineau în total aproximativ 143 de grame de cocaină, cu scopul de a le preda membrilor unei reţele infracţionale ce acţiona pe teritoriul ţării sale. În schimbul acestui "serviciu", tânărul ar fi primit 500 de euro, precizează sursa citată.



Cel în cauză a fost depistat la data de 26 iunie a.c., pe Aeroportul Internaţional "Henri Coandă" Bucureşti, el călătorind din direcţia Sao Paolo, via Barcelona. El intenţiona să tranziteze România, cu destinaţia Ucraina.



În baza unei analize de risc, efectuate de poliţişti de frontieră, a fost selectat pentru control specific antidrog. Chiar dacă la controlul bagajelor nu au fost identificate droguri ascunse, pasagerul a fost examinat şi cu aparatul X Ray din dotarea Poliţiei de Frontieră, fiind observate, în stomacul bărbatului, 18 caşete cu substanţă, se arată în comunicatul transmis de IGPF.



După acel moment, s-a solicitat sprijin de specialitate de la Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate - Serviciul Antidrog, din cadrul Poliţiei Române şi s-a luat decizia sesizării DIICOT - Structura Centrală, de către Poliţia de Frontieră, întrucât existau suspiciuni rezonabile că pasagerul transportă, în corp, capsule ce conţin droguri.



Cetăţeanul ucrainean a fost dus într-o unitate spitalicească din Capitală, sub escortă, în vederea aplicării unor proceduri medicale care să conducă la eliminarea capsulelor cu droguri din organism.



Potrivit unui comunicat dat publicităţii de DIICOT, în urma analizei de laborator, substanţa din capsule a reacţionat pozitiv ca fiind cocaină, cantitatea totala depistată fiind de 143 grame.



După externare, acesta a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic ilicit internaţional de droguri de mare risc.



În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări, cu sprijinul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate - Serviciul Antidrog, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Structura Centrală, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic ilicit internaţional de droguri de mare risc.

Sursa