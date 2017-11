Descoperire tulburătoare într-o epavă găsită după 77 de ani pe fundul Mării Nordului

Epava submarinului HMS Narwhal (N45) a fost descoperită după 77 de ani, în Marea Nordului, de către un grup de scafandri polonezi. Cu ajutorul scanărilor cu un radar 3D, epava a fost găsită în stare intactă la 94 de metri adâncime, fiind considerată prima ţintă doborâtă în timpul atacului de la Luftwaffe din cadrul Bătăliei Angliei din iulie 1940. În timpul accidentului, la bordul său se aflau 58 de britanici, scrie Descopera.ro.

Submarinul a plecat din Blyth, Northumberland, echipajul fiind însărcinat cu amplasarea minelor în zonele norvegiene ocupate de germani. Mail Online notează că, astfel, germanii au încălcat codul secret al Marinei Regale şi au descoperit ruta potenţială a submarinului Narwhal.

Nava a fost interceptată de un bombardier Dornier şi a fost atacată pe 23 iulie. La începutul anului acesta, membri din cadrul Santi Diving, un grup de scafandri polonezi, au demarat cercetarea pentru nava OTP Orzel, moment în care au descoperit şi epava Narwhal. Aceasta se afla la 225 de kilometri depărtare de coasta de est a Scoţiei. Nava Orzel a fost căutată de scafandri timp de 10 ani.

Având în vedere că echipa a realizat descoperirea istorică, în prezent sunt căutate rudele celor 58 de persoane decedate, ale căror rămăşiţe se află în interiorul submarinului. ''În timp ce căutam submarinul ORP Orzel, am descoperit o epavă necunoscută la o adâncime de 94 de metri,'' a declarat Tomasz Stachura, unul dintre scafandrii din cadrul expediţiei. ''La început am sperat să fie vorba despre Orzel, una dintre navele poloneze, dar la scurt timp am descoperit că epava era cu 4 metri mai lungă decât Orzel,'' adaugă el.

Astfel, echipa a descoperit că epava de 88 de metri lungime era de fapt HMS Narwhal. În perioada sa de glorie, era unul dintre cele mai puternice submarine şi era comandată de locotenentul Ronald Burch. Se crede că HMS Narwhal ar fi dus la scufundarea primului submarin construit de cel de-al Treilea Reich ''U-1'', care a dispărut în timpul unei patrule pe 6 aprilie 1940.