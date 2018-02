Descoperire șocantă la locul tragediei din Rusia. Avionul de pasageri s-ar fi ciocnit cu un...

Avion prăbușit. La scurt timp după localizarea avionului, primii salvatori au ajuns la locul tragediei, iar surse citate de TASS dau un verdict îngrozitor: "Nu sunt supraviețuitori".

Avion prăbușit. La fața locului s-au deplasat 34 de unități de salvatori, cu un număr de cel puțin 167 de oameni în căutare de supraviețuitori.

Potrivit unui raport încă neconfirmat din presa locală, la locul tragediei au fost găsite rămășițele unei a doua aeronave de mici dimensiuni, cel mai probabil un elicopter. Informația a fost preluată și pe Wikipedia, dar nu este confirmată din surse independente.

Avion prăbuşit Rusia. Ministerul situațiilor de urgență a declarat anterior că a trimis echipele de intervenție către locul unde se presupunea că a căzut aeronava.

Avion prăbuşit Rusia. Un avion cu 71 de oameni la bord s-a prăbușit lângă Moscova, la scurt timp după decolare.

Avion prăbuşit Rusia. Avionul An-148, al companiei Saratov Airlines, a dispărut de pe radare, imediat ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova.

Avion prăbuşit Rusia. La bordul avionului se aflau 65 de pasageri și 6 membri ai echipajului.

Avion prăbuşit Rusia. Avionul se îndrepta spre orașul Orsk, s-a prăbușit lângă localitatea Argunovo. Potrivit unor surse, șansele de supravițuire ale pasagerilor sunt extrem de mici.

UPDATE: First footage reportedly from the crash site of the Saratov airlines plane with 65 passengers and six crew members on-board that crashed after takeoff from Moscow's Domodedovo Airport and is believed to have crashed in a field in Argunovo .(credit @discojournalist ) pic.twitter.com/5KOPUZfoXZ