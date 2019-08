Denise Rifai, despre scenariul-şoc: Un posibil criminal în serie se plimba printr-un oraş de 70km²

Denise Rifai şi invitaţii săi au dezbătut, luni seară, la "Legile Puterii", cazul Caracal.

Realizatoarea Realitatea TV a dezvoltat cel mai negru scenariu în privinţa lui Gheorghe Dincă, bărbatul de 66 ani care a mărturisit că le-ar fi ucis pe Alexandra şi Luiza. Şi anume că acest posibil criminal în serie de plimba liber pe străzile Caracalului, un oraş de numai 70 de kilometri pătraţi.

"Continuă dezvaluirile socante de la Caracal. Noi oseminte umane au fost descoperite astăzi lângă Caracal, într-o pădure indicată chiar de principalul suspect, Gheorghe Dincă. Acesta le-ar fi spus anchetatorilor că pentru linistea sufletului sau a vrut sa marturiseasca unde se afla ramasitele Luizei, tânăra care a dispărut în luna aprilie. Potrivit unor surse, Dincă ar fi povestit că și Luiza și Alexandra au fost ucise în camera de zi a casei și au fost incinerate similar. Problema e ca pe de alta parte, criminalul spune ca nu le stie pe fete dupa nume ci după luni de zile. Si corpul din padurea indicata astazi ar apartine unei fete omorate in luna mai. Stim ca Luiza a disparut de acasa in luna aprilie. Tot ce e posibil sa vedem ca avem de a face cu un criminal in serie care se plimba liber si dezinvolt pe strazile unui ora de doar 70 km", a spus Denise Rifai, care a continuat:

"Am văzut nişte imagini infioratoare care vin de la Galati, în care o fată de doar 15 ani, institutionalizata, deci o fata care locuia într-un centru de plasament, in plina strada, intr-o balta de sange, este ABSOLUT ignorată de un echipaj de poliție. În loc să intervină, oamenii legii stau în maşină şi se uită la ea. In ecuatie a aparut ministrul interimar al internelor, care astazi a sustinut o scurta declarative de presa in care ne a adus la cunostinta ca atitudinea polițiștilor este inadmisibilă. Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, ne-a spus astazi ca a cerut și o anchetă. Pana acum stim ca unul dintre cei doi agenți de politie care o priveau pe fata este absolvent al Școlii de agenți din Câmpina, promoția 2016, iar celălalt este angajat din 2017 din sursă externă".