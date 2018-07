Se cere demisia lui Tudorel Toader după opinia Comisiei de la Veneția

Tudorel Toader

Ministrului Justiției, Tudorel Toader i se cere demisia dinspre PNL după ce Comsia de la Veneția, forul UE responsabil de domeniul justiției, a criticat modificările aduse de PSD și ALDE la legile justiției.

Fostul președinte al PNL, Alina Gorghiu, îi solicită demisia lui Tudorel Toader deoarece "s-a făcut de râs" prin faptul că a girat modificări legislative sub standardele europene.

Comisia de la Veneția a publicat, vineri, o opinie preliminară extrem de dură cu privire la cele trei Legi ale justiției modificate de PSD-ALDE. "Există aspecte importante introduse de cele 3 proiecte care sunt de natură să submineze independența judecătorilor și procurorilor din România precum și încrederea publică în justiție", spune una dintre concluziile raportului european.

CCR trebuie să ia act de acest raport preliminar "mai mult decât limpede și profesionist", mai spune oficialul liberal.

Alina Gorghiu este de părere că toate legile justiției trebuie întoarse în Parlament și "trebuie făcută o dezbatere serioasă, cu alt președinte, nu domnul Iordache, care și-a dovedit limitele cu vârf și îndesat".

"Opinie a Comisiei de la Veneția mai mult decât binevenită! A fost un efort de luni de zile al PNL, al delegației noastre la APCE, al președintelui, al sistemului judiciar! Și uite că astăzi, eforturile și criticile sunt confirmate de experții internaționali!

Am criticat în plen și în Comisia specială toate aceste aspecte, dar am bătut la porți închise, căci asta înseamnă să lucreze PSD cu oameni de nivelul lui Nicolicea, Șerban Nicolae sau Iordache, la ordinul lui Dragnea.

Cer CCR să nu cumva să nu ia act de acest raport preliminar, mai mult decât limpede și profesionist!

Să ia act atunci când va soluționa sesizarea PNL pe Legea 303, să spulbere opiniile publice îndreptățite să creadă ca este o Curte politizată și la dispoziția PSD.

E clar că toate legile justiției trebuie întoarse în Parlament, trebuie făcută o dezbatere serioasă, cu alt președinte, nu domnul Iordache, care și-a dovedit limitele cu vârf și îndesat.

Și nu ar fi rea nici demisia lui Toader și Dragnea, care s-au făcut de râs că au girat asemenea modificări legislative sub standardele europene", a scris Alina Gorghiu pe Facebook.