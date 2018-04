Ce urmează după ce Iohannis a cerut demisia premierului. Criză politică fără consecinţe juridice

Viorica Dancila, rămasă fără încrederea lui Iohannis

Preşedintele Klaus Iohannis a cerut în mod public, vineri dimineaţă, demisia premierului Viorica Vasilica Dăncilă. Ce înseamnă acest lucru din punct de vedere consituţional şi ce efecte legale are solicitarea preşedintelui?

Retragerea încrederii acordate de Klaus Iohannis premierului Viorica Dăncilă şi solicitarea publică a demisiei premierului PSD nu are efecte juridice concrete, au explicat specialiştii consultaţi de Realitatea TV.

"Din punct de vedere juridic, constituţional, lucrurile sunt foarte clare. Preşedintele nu are un instrument constituţional prin care să revoce, să demită premierul sau să-i retragă încrederea, cu efecte în planul pierderii mandatului. Primul ministru poate să iasă din funcţie prin două căi: prin demisie sau prin moţiune de cenzură în Parlament", a explicat avocatul Claudiu Dinu, fost consilier prezidenţial.

Potrivit acestuia, declaraţia preşedintelui are doar consecinţe politice, iar unele dintre acestea sunt cu adevărat grave:

"Preşedintele a spus clar că nu mai are încredere în primul ministru şi îşi retrage încrederea. Consecinţele pot fi destul grave pentru România, în plan valutar, fiscal, bancar. Se vor vedea imediat pentru că este o crită politică. Faptul că preşedintele ţării nu mai are încredere are consecinţe negative, inclusiv în plan extern".

Din punct de vedere constituţional, nu poate fi declanşată o procedură de demitere sau revocare prin gestul politic al preşedintelui.

Dar puterea executivă nu poate funcţiona în mod normal cât timp preşedintele nu mai are încredere în premier, arată fostul consilier prezidenţial. Această retragere ar trebui urmată de un act unilateral din partea primului ministru. "Nu cred că va fi aşa. Dacă partidul nu-i retrage această incredere, lucrurile vor continua în acelaşi climat conflictual".