Degringoladă în PSD. Dăncilă și baronii, război la cuțite pentru salvarea Guvernului

Lupte intestine în PSD pentru preluarea șefiei partidului

Degringoladă la PSD, care are de gestionat și rezultatele proaste la alegeri, și dispariția lui Liviu Dragnea de la vârful partidului. Liderii PSD au fost convocați de urgenţă la București. Viorica Dăncilă a preluat frâiele formațiunii și a anunțat că nu va demisiona de la șefia Guvernului.

Viorica Dăncilă, preşedinte executiv al PSD, va prelua temporar şefia partidului după ce Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la 3 ani şi jumătate de închisoare cu executare.

Social-democrații se întâlnesc marți la ora 11.00 pentru o ședință de Birou Permanent (BPN), iar de la ora 18.00 va avea loc ședința Comitetului Executiv (CEx), anunțată chiar de Dragnea înainte de anunțul condamnării.

În mod normal, până la Congresul partidului, PSD rămâne sub coordonarea Vioricăi Dăncilă, președintele executiv al PSD. Pesediștii vor discuta marți și despre remaniere, mai exact despre situația de la Transporturi și Justiție.

"Condamnarea președintelui în funcție reprezintă un moment dificil. Uman vorbind, este o dramă atât pentru el ca persoană, cât și pentru familia lui. Noi suntem alături de el și de familia sa. Vreau să precizez faptul că suntem un partid unit. PSD a strâns rândurile. Mâine am convocat Biroul Permanent Național la ora 11:00, CEx, la ora 18:00. Împreună vom lua deciziile și vom vedea unde am greșit. Vreau să spun că nu îmi voi da demisia. Vom continua programul de guvernare. Vom face o analiză să vedem unde am greşit", a declarat Viorica Dăncilă într-o conferință-fulger de presă.

Potrivit unor surse politice, Dăncilă ar fi decisă să candideze la Congresul PSD din luna iunie pentru funcţia de preşedinte. Menţinerea Vioricăi Dăncilă la Palatul Victoria este singura şansă ca PSD să rămână la Putere.

Imediat după condamnarea lui Dragnea, liderii PSD s-au reunit la sediul partidului pentru a convoca o şedinţă a ComitetuluI Executiv, care va confirma instalarea temporară a Vioricăi Dăncilă în fruntea PSD până la Congresul din luna iunie.

Printre susţinătorii premierului se numără lideri cu greutate ca Paul Stănescu, Marian Oprişan şi Dumitru Buzatu. În tabăra opusă e Olguţa Vasilescu, care râvneşte la şefia PSD, potrivit Adevarul.

Paul Stănescu, preşedintele organizaţiei PSD Olt, și principalul aliat al Vioricăi Dăncilă, a afirmat luni că este în stare de şoc după condamnarea liderului partidului, Liviu Dragnea și că regretă ceea ce i se întâmplă acestuia.

„Sunt sub stare de şoc şi nu pot să fac declaraţii. În primul rând sunt şi eu om ca şi dumneavoastră şi e foarte dificil într-o asemenea situaţie să faci declaraţii de presă", a spus Stănescu, la sediul din Băneasa al PSD, după şedinţa conducerii social-democraţilor, transmite Agerpres. El a mai spus și că regretă ce i se intamplă lui Dragnea în aceste momente.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat, luni, pe liderul PSD, Liviu Dragnea, la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

La câteva ore de la pronunţarea sentinţei, Dragnea a ajuns la Penitenciarul Rahova, unde este încarcerat în prezent. "Cel mai puternic politician de la București a ajuns după gratii", a relatat imediat întreaga presă internațională.