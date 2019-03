Declarații șocante ale martorilor în dosarul lui Dragnea. Lovitură pentru șeful PSD

Martorii din dosarul în care este judecat Liviu Dragnea au făcut o serie de declarații foarte clare, care par să îl incrimineze pe șeful PSD.

Liviu Dragnea urma să fie reaudiat de către completul de cinci judecători de la Curtea Supremă, în dosarul ”Protecția Copilului Teleorman”, în care liderul PSD a fost condamnat, în primă instanţă, la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare. Dar șeful PSD nu a ajuns, fiind internat în spital.

În schimb, martorii nu i-au oferit vești prea bune, potrivit relatărilor făcute de Realitatea TV.

Primul martor audiat in procesul lui Dragnea, Valerica Neagu a declarat următoarele: "Botorogeanu și Stoica (n.red. cele doua angajate presupus fictive) veneau doar când ridicau salariul, nu aveau card, sau când primeau o adeverinta pentru diverse, medic sau banca, se cunoștea acest lucru. Nu am știut la început ca ele nu lucrau la Direcție, insa am aflat ca nu veneau la serviciu pentru ca erau la partid. Lucrau acolo."

Al doilea martor in procesul lui Dragnea, Dumitru Jenica: "Împrejurarea ca acestea nu veneau la serviciu era cunoscuta de aproape 90% din angajații instituției. Se știa ca aceste doua persoane lucrau la sediul PSD si probabil ca acesta este motivul pentru care nimeni nu reclama lipsa lor. Nimeni nu spunea nimic pentru ca domnul președinte Dragnea știa de situație si probabil era dispoziția lui ca acestea sa lucreze acolo. O data pe an se facea organigrama instituției, prilej cu care Floarea Alesu vorbea cu președintele CJ si acesta a afirmat ca are cunostinta despre aceasta situație fara a mi da alte explicatii."

Apelul în acest dosar a început cu cinci luni întârziere, din cauza scandalului completurilor de cinci judecători.



Reamintim că, în primă instanță, Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu în dosarul DGASPC Teleorman, care viza angajarea fictivă a Adrianei Botorogeanu şi a Anisei Niculina Stoica.

Procurorii susţin că Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, în schimbul unor foloase necuvenite, a procedat la menţinerea ilegală în posturi a celor două angajate. Femeile lucrau la sediul organizației PSD Teleorman, dar erau plătite de DGASPC Teleorman.



Procurorii DNA susțin că Dragnea, în calitate de preşedinte al CJ Teleorman, coordona şi controla activitatea DGASPC Teleorman. El ar fi fost cel care a determinat-o pe Anisa Niculina Stoica să se angajeze şi să fie remunerată în cadrul instituției. În plus, mai susțin anchetatorii, Dragnea a contribuit, prin influența sa, la menținerea celor două angajate în funcție la DGASPC Teleorman, deși, de fapt, ele lucrau la PSD Teleorman.