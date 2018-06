Alina Bica

Declarație șoc despre Alina Bica. Fosta șefă a procurorilor antimafia nu mai este în Costa Rica, ci în statul vecin, Panama, unde are bani puși deoparte. Asta susține Nicoleta Tender, soția controversatului om de afaceri Ovidiu Tender. Ea notează că, deși, când era în țară, Bica se plângea că nu are bani să își ducă zilele, trăiește acum pe plajele Americii Centrale.

Nicoleta Tender spune că a legat-o o prietenie sinceră cu Alina Bica. I-a cumpărat șefei DIICOT poșete de marcă, un ceas de lux și o statuie de bronz. Și astea ar fi fost doar câteva dintre cadouri. În schimb, Bica a înlocuit procurorul din completul de judecată al soțului său, Ovidiu Tender.

Nicoleta Tender mai susține că Bica ar putea să aibă mulți bani puși de-o parte în Panama, unde s-ar afla în prezent.

”Îi transmit multa sanatate, sa stea la plaja, inteleg ca e in Panama, nu in Costa Rica, dar voi stiti ca e in Costa Rica. Asa am auzit, ca e in Panama. Probabil ca am si eu surse, mai multe decat voi”, a spus Nicoleta Tender, care a mai precizat, la întrebările reporterilor, că Elena Udrea este în continuare în Costra Rica.

Chiar și finul fostei șefe a DIICOT a dat declarații care o incriminează.

”De la Alina Bica știu că trebuiau puse concluzii de condamnare cu suspendare.” a spus el în fața judecătorilor.

În acest dosar, Bica a fost condamnată, de prima instanță, la patru ani de închisoare cu executare pentru că l-a favorizat pe fostul ministru al Economiei, Adriean Videanu, prin ridicarea unui sechestru.

Și procurorii care au intrat în sala de judecată a lui Ovidiu Tender au fost presați să ceară o pedeapsă cu suspendare.

În primă instanță, Videanu a fost achitat.