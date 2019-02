Decizie luată! Se retrage din carieră

James DeGale își pune mănușile în cui la vârsta de 33 de ani, după un deceniu de vis în carieră de jucător de box. Decizia a fost anunțată după ce a fost învins Chris Eubank Jr în meciul de retragere din carieră, notează Mirror.co.uk.

Campion mondial de două ori, DeGale a împlinit 10 de ani de carieră. Britanicul se laudă cu 25 de victorii din 29 de meciuri, iar printre cei pe care i-a învins se numără și Lucian Bute în meciul din 28 noiembrie 2015.

James DeGale este primul britanic care a câștigat o medalie olimpică și un titlu mondial la categoria semi-mijlocie.

DeGale a declarat: "Astăzi se împlinesc zece ani de la debutul meu profesional și îmi anunț retragerea mea din box. A fost o călătorie incredibilă și am avut un deceniu uimitor. Am început boxul la vârsta de nouă ani, fiind selectat ca membru al echipei amatori din Anglia. Am adunat multe amintiri de-a lungul vremii".

DeGale a recunoscut că era timpul să se retragă.

"Mi-e greu să recunosc că nu mai sunt jucătorul de altă dată. Sunt om și loviturile încasate de-a lungul timpului au influențat performanța mea de pe ring."