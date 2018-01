De la poker la Fisc. Gelu Diaconu publică o poză cu fostul şef al ANAF jucând poker

Fostul şef al ANAF Gelu Diaconu a publicat o fotografie pe Facebook în care Bogdan Stan, şi el fost şef al Fiscului, participă la un turneu de poker. Gelu Diaconu susţine că Bogdan Stan, instalat de PSD la şefia ANAF, este „omul de casă al lui Dragnea“.







Bogdan Stan a fost demis de la şefia ANAF de premierul MihaI Tudose, dar apoi a fost numit de majoritatea PSD-ALDE în conducerea Curţii de Conturi pentru un mandat de 9 ani.

„Ca sa intelegeti si mai bine anvergura intelectuala, morala si profesionala a PSD in epoca Pablito, iata o poza cu fostul sef ANAF, Bogdan Stan, omul de casa al lui Dragnea. In cazul in care nu stiati ce face mafia din Cartel cand un om de-al ei e inlaturat de la sefia Fiscului pentru incompetenta dovedita, ce nu mai putea fi ascunsa, va zic eu: l-au pus vicepresedinte la ANAF (coordonator al inspectiei fiscale) iar acum l-au mutat consilier la Curtea de Conturi cu rang de ministru. Adica, sa pazeasca banul public! Sau, cine stie, sa-l «imprumute» ca sa plateasca intrarea in vreun turneu de poker. Cand ai gambling-ul in sange e clar ca esti competent sa fii mare sef in Romania“, a scris Gelu Diaconu pe Facebook. Mai multe pe adevarul.