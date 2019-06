De ce să ne temem mai mult: de rachetele rusești sau de guvernanții diletanți?

Ne-ar fi mai util să renunțăm să numărăm câte divizii are armata rusă, câte rachete cu rază scurtă sau lungă de acțiune, câte submarine sau câte avioane Suhoi. Mai practic ar fi să știm câte milioane de metri cubi de gaz natural are Gazprom, pe unde trec conductele de tranzit al gazelor, cât țiței sau cât cărbune au rușii și câți diplomați au aceștia și ce știu să facă acești diplomați.

Luna iunie este extrem de potrivita pentru a reflecta asupra modului in care ne raportam la cea mai mare si mai puternica tara de pe continent, situata in vecinatatea noastra, cand imediata cand mai departata. Mai ales pe 22 iunie. De altfel, aceeasi luna este extrem de potrivita pentru a reflecta despre granita subtire dintre irationalitate si vitejie sau curaj. Mai ales pe 22 iunie.

Cand vorbim despre Rusia, totul devine problematic si totul este privit in nota emotionala, fara urme de rationalitate sau realism. O istorie trista ne desparte iremediabil de rusi, ei ramanand pentru noi puterea care ne-a luat Basarabia si Nordul Bucovinei. Dar geografia si geopolitica ne plaseaza impreuna intr-una dintre regiunile complicate ale lumii.



Ce ne desparte? Cateva sute de mii de victime, in razboiul pornit pentru eliberarea Basarabiei si Bucovinei: peste 70.000 morti, peste 150.000 de raniti si peste 200.000 de prizonieri (chiar dupa actul de la 23 august 1944, incepand cu 24 august, sovieticii au dezarmat si luat in prizonierat 97.732 de militari romani, pana la semnarea armistitiului, pe 12 septembrie, la Moscova).

