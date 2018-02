De ce NU trebuie să bei cafea imediat după ce te trezeşti

Unele persoane nu pot functiona bine daca nu isi incep ziua cu o ceasca de cafea. Insa, un specialist neurolog sustine ca aceasta bautura nu are efect maxim cand este consumata la prima ora.

Cafeaua este eficienta daca este bauta intre orele 9.30 si 11.00. Potrivit dr. Steven Miller, neurolog la Universitatea de Stiinte Medicale din Maryland, cafeaua este bine sa fie consumata atunci cand nivelul de cortizol din organism este scazut, deoarece cofeina interactioneaza cu acest hormon. In opinia specialistului, persoanele care-si beau cafeaua atunci cand nivelul de cortizol este crescut, adica intre 8-9, dezvolta toleranta la cofeina, facand-o mai putin eficienta.



Nivelul cortizolului in organism este, de obicei, mare imediat ce o persoana se trezeste din somn si incepe sa scada la aproximativ o ora dupa aceea. Doctorul Miller sustine ca in aceasta perioada de scadere a nivelului de cortizol, o ceasca de cafea da un impuls organismului, incurajand productia de cortizol fara ca persoana respectiva sa capete o rezistenta la cofeina.



De asemenea, conform teoriei specialistului american, cafeaua trebuie evitata in jurul pranzului si intre orele 17.30 - 18.30, atunci cand se inregistreaza varfuri ale nivelului de cortizol.