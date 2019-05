De ce nu-l expulzează Madagascarul pe Mazăre? Pentru că MAE n-a trimis actele oficiale

Madagascarul era pregătit încă de aul trecut pentru extrădarea lui Radu Mazăre, însă a cerut mandatul oficial de arestare internațională. Nici până astăzi Ministerul Afacerilor Externe nu a dat răspuns cererii statului malgaș.

Ministerul român de externe știa că Madagascarul este gata să-l extrădeze pe Radu Mazăre, dar nu a răspuns nici până astăzi solicitării oficiale privind eliberarea unei copii după mandatul internațional de arestare, de care autoritățile acestei țări aveau nevoie, potrivit legii, pentru a-l extrăda, a declarat în exclusivitate la RFI România domnul Serge Rameau, Consul general onorific al Madagscarului la București.

”După condamnarea domnului Mazare am fost convocat de ministrul de externe al Madagascarului, care mi-a cerut explicații, pentru că acolo nimeni nu înțelegea cine e dl Mazăre, de ce a venit în țara noastră, etc. I-am explicat toată situația iar el mi-a explicat că nu avem un acord de extrădare cu România. Am răspuns că România este membră UE și că lucrurile trebuie făcute în mod convenabil, cu respectarea legilor. El mi-a răspuns că din punct de vedere judiciar este dispus să dea Cezarului ce e al Cezarului, dar că are nevoie de copia mandatului internațional de arestare. Eu atunci m-am întors în România, am făcut o notă verbală către MAE român și am cerut copia mandatului, pentru că nu am vrut să mi se reproșeze ceva ulterior, să nu fim acuzați de obstrucționare. Așadar România știa că Madagascar era gata să coopereze, dar era nevoie de acest document. Nu am primit nici până azi un răspuns”, spune dl Rameau.

Ministrul justiției, Ana Birchall, a declarat, vineri, că ministerul a primit de la Curtea de Apel București și de la Înalta Curte toate documentele prin care s-a constatat că sunt întrunite condițiile legale pentru solicitarea extrădării din Madagascar a fostului primar Radu Mazăre.

Birchall a precizat că este vorba de un dosar cu peste 600 de pagini ”care trebuie traduse în termen urgent, termenul provizoriu de 6 zile de arest a început să curgă de pe 8 mai, avem practic doua zile la dispoziție pentru a putea traduce și trimite”.

Ministrul Justiției a explicat că deși România nu are acord de extrădare cu Madagascar, există cadru legal, două convenții internaționale, inclusiv convenția ONU împotriva corupției, ratificată și de Madagascar.

Radu Mazăre a fost prins de autorități miercuri în Madagascar. Fostul primar al Constantei a fugit din Romania, unde se afla sub control judiciar, pe 30 decembrie 2017, și a ajuns în Madagascar, unde avea afaceri. Mazăre acuza la momentul fugii presupuse presiuni politice și spunea că a cerut azil politic în Madgascar.

Mazăre a fost condamnat definitiv la 9 ani de închisoare în februarie 2019 în dosarul retrocedărilor fictive de terenuri de pe faleza din Constanța. Alături de Mazăre au fost condamnați în acel dosar Nicușor Constantinescu – 5 ani de închisoare, Cristi Borcea – 5 ani, Dragoș Săvulescu – 5 ani și jumătate, notarul Aurel Jean Andrei (soțul judecătoarei Laura Andrei, fosta șefă a Tribunalului București) – 2 ani cu suspendare. Instanța a decis și confiscarea plajelor din Mamaia retrocedate ilegal.

În 3 mai 2019, Mazăre a mai fost condamnat la o altă sentință de 9 ani și 10 luni într-un alt dosar de corupție, dosarul Polaris, sentință care poate fi atacată cu apel.