De ce am ales finanțarea online ca să-mi plătesc facultatea de drept la Oxford

O tânără de 20 musulmană, de culoare, visează de mică să devină avocată la Universitatea din Oxford a decis să aleagă metoda Crowdfunding, pentru a-și împlini visul. Întreaga poveste a spus-o în presa din Marea Britanie.

Numele meu este Ebun Azeez, 20 de ani, sunt de culoare, musulmană și sunt absolventă de primă generație și vreau să mă licențiez în drept civil la universitatea din Oxford.

Să termin dreptul la Oxford este visul meu din copilărie și consider că sunt destul de norocoasă să mă număr printre cele 99 de persoane selectate în acest program din 566. Acum am nevoie de aproape 32.000 de lire sterline.

Am fost ambasador al studenților și am acceptat să lcrez la fast-food cu 5,25 lire sterline pe oră pentru a mă putea întreține. Am muncit mult ca să-mi îndepinesc visul, iar puterile mele financiare sunt mici. Nu sunt eligibilă pentru împrumuturi, nu am acces la finanțarea guvernamentală din cauza statului meu de student internațional, chiar dacă sunt în Marea Britanie de la vârsta de 16 ani.

Am ajuns la concluzia că trebuie să mă mulțumesc cu statutul meu, că altfel îmi pierdeam locul la curs. De fapt, ar fi trebuit să încep campania de cultură, dar am așteptat să fiu sigură că am epuizat toate căile de finanțare. Este important ca oameni ca mine să să fie la Oxbridge.

Lipsa diversității în universitățile din Oxbridge este complexă și are legătură cu statul socio-economic.

Studenții BME nu vor aplica pentru că vor considera că universitatea este rasistă și nu vor avea șanse din cauza culorii pielii.

Este important ca aceste universități să-i facă pe elevi să se simtă că aparțin instituției, chiar dacă provin din familii sărace.

Tânăra a deschis cont pe o platformă de strângerea fondurilor și este încântată că a reușit să strângă o parte din suma necesară.