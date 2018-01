Datorie uriașă a unei românce către o clinică veterinară. Cum a ajuns în această situație

O româncă datorează 50.000 de lei unei clinici veterinare.

Din cauza lipsurilor materiale din ce in ce mai apăsătoare, o iubitoare de animale din Buzău se află în situaţia de renunţa la activitatea sa caritabilă, aceea de a strânge câini bolnavi de pe stradă şi a-i îngriji în adăpostul improvizat în gospodăria ei.

Povara cea mai mare o reprezintă datoria de 50.000 de lei acumulată la clinica la care tratează patrupedele.

Îngrijeşte peste 150 de maidanezi în gospodăria sa din satul Aldeni, comuna Cernăteşti. Printre patrupedele care i-au ajuns în curte, foarte mulţi sunt pui abandonaţi, căţei bolnavi, răniţi în accidente sau maltrataţi de oameni. Nu este zi în care Daniela Săndoiu să nu fie nevoită să plătească pentru vaccinuri administrate puilor ori tratamentul vreunui câine bolnav.

”Toţi câinii au fost găsiţi de puiuţi. Am luat câini loviţi de maşină, bolnavi sau puiuţi, deci toţi au necesitat cumva îngrijiri medicale sau măcar vacinurile. Sunt trei vaccinuri vitale pentru puiuţi şi ne costă pentru fiecare 150 de lei. Am avut pui cu parvoviroză în tratamentul cărora am investit 150 de lei pe zi. Putea să dureze şi zece zile tratamentul şi apoi să moară puiul. Nu e simplu şi numai cine se ocupă de aşa ceva şi o face din pasiune simte acest lucru”, spune Daniela Săndoiu.



