Data alegeri europarlamentare 2019 - Cand votam

Guvernul a aprobat o hotarare prin care a stabilit oficial ziua de 26 mai pentru alegerile europarlamentare din 2019 si o alta referitoare la calendarul pentru alegeri: pana in 28 martie trebuie depuse candidaturile.

„Guvernul a adoptat cadrul general cu privire la alegerile pentru Parlamentul European care vor avea loc duminica, 26 mai. A fost aprobat si programul calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea membrilor Romaniei in Parlamentul European, de exemplu, cu 60 de zile inainte de ziua de referinta, adica pana la data de 28 martie 2019 trebuie depuse si inregistrate candidaturile", a precizat purtatorul de cuvant al Guvernului la finalul sedintei.

Autoritatea Electorala Permanenta impreuna cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Institutul National de Statistica vor asigura implementarea si operationalizarea sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal.

Potrivit purtatorului de cuvant al Guvernului, este sistemul folosit si in anul 2016.

Viitoarele alegeri pentru Parlamentul European se vor desfasura intre 23 si 26 mai 2019, potrivit unei decizii adoptate, la Bruxelles, de ministrii afacerilor europene din statele membre ale Uniunii Europene, reuniti in Consiliul Afaceri Generale (CAG).

Reinnoirea Parlamentului European are loc la fiecare cinci ani. Conform legislatiei europene, viitorul scrutin european urma sa aiba loc intre 6 si 9 iunie anul viitor, dar 'statele membre au considerat ca este imposibila' organizarea alegerilor in intervalul mentionat.

Data alegeri europarlamentare 2019. 705 eurodeputati

Alegerile europarlamentare din mai 2019 vor avea ca rezultat un Parlament European cu 705 membri, fata de 751 in prezent. Diferenta este data de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana - dintre actualele 73 de mandate europarlamentare detinute de britanici, 46 vor disparea, iar celelalte 27 vor fi repartizate acelor state membre care sunt subreprezentate in legislativul UE.

Data alegeri europarlamentare 2019. Precedentele alegeri europene au avut loc in perioada 22-25 mai 2014.

Incepand din 2019, Romania va avea 33 DE MANDATE in Parlamentul European, fata de 32 cate are in prezent, dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, anunta Ministerul Afacerilor Externe.

Parlamentul European a aprobat, pe 14 iunie, proiectul de Decizie a Consiliului European de stabilire a componentei Parlamentului European in viitoarea legislatura, 2019-2024. Acesta completeaza cadrul legal pentru desfasurarea alegerilor europene din 2019 si a fost generat de necesitatea stabilirii viitoarei componente a Parlamentului European, daca Regatul Unit paraseste Uniunea Europeana pana la acel moment.

Potrivit legii electorale din 1976, alegerile europene au loc de joi pana duminica in prima saptamana completa din luna iunie, scrie agerpres.ro.

Totusi, daca se dovedeste a fi imposibil de organizat alegerile in acea saptamana, legea abiliteaza Consiliul, dupa consultari cu Parlamentul European, sa decida cu unanimitate alte date pentru scrutin, cu conditia ca acesta sa aiba loc cel mai devreme cu doua luni inainte si cel mai tarziu la o luna dupa perioada prevazuta de legea electorala.

Consiliul a decis cu alte trei ocazii (1984, 1989 si 2014) sa organizeze alegerile europarlamentare in alta perioada decat prima saptamana completa din luna iunie.

