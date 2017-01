Daniel Constantin, anunţ de ultima oră privind deficitul bugetar. Ce vor propune Comisiei Europene

Guvernul nu va renegocia cu Comisia Europeană, în acest an, ținta de deficit de 3% din PIB, întrucât măsurile luate nu vor duce la depășirea acestei valori a indicatorului, a declarat, duminică, Daniel Constantin, vicepremier și ministru al Mediului, scrie Agerpres

"Personal, nu sunt pentru depășirea deficitului de 3%. Nu intră în discuție în 2017 renegocierea cu Bruxellesul. Depășirea deficitului de 3% ne-ar duce la declanșarea procedurii de deficit excesiv. În anul 2017 nu este cazul să cerem renegocierea, pentru că toate măsurile pe care le-am gândit se încadrează în limita de 3%", a spus Constantin, la Digi 24.

El a susținut că, pentru îndeplinirea măsurilor asumate în programul de guvernare, foarte importantă este creșterea investițiilor.

"Investițiile în 2015 au fost de 4,5% din PIB, undeva peste 40 de miliarde de lei, iar în 2016 de 3,9% din PIB, deci nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Ceea ce noi am tras ca și concluzie și am transpus în programul de guvernare a fost faptul că trebuie să relansăm investițiile, dacă vrem să avem bani pentru măsurile pe care le-am implementat. Și vă asigur că în fiecare an vom avea un procent de peste 6% din PIB pentru zona de investiții. În anul 2017 este prognozată o sumă care ajunge la 6,2% din PIB pentru investiții, în infrastructură, sănătate, educație, agricultură", a arătat vicepremierul.

El a adăugat că Executivul are o prognoză de creștere economică de 5,5% pentru acest an, care, în opinia sa, poate fi dusă la îndeplinire. Constantin a mai susținut că anul trecut producția națională nu a putut face față consumului mare, ceea ce a dus la creșterea importurilor. "Acest lucru a dus la importuri mai mari cu 40% în 2016, ceea ce înseamnă că bunăstarea noastră a fost exportată în alte țări unde economia a crescut și a produs acele elemente de care avea nevoie piața românească", a arătat el.

Totodată, Constantin a precizat că există diferențe minore între cifrele din bugetul din proiectul realizat de Ministerul Finanțelor și cele din programul noului Guvern, astfel că bugetul va fi aprobat în ultima săptămână din luna ianuarie.

"Încă se mai lucrează, pentru că noi aveam o construcție de buget realizată din Opoziție, fără să avem toate datele. Cred că acum se mai fac anumite reglaje fine și la sfârșitul lunii (ianuarie — n.r.) vom fi în măsură să-l aprobăm", a adăugat vicepremierul.

Proiectul de buget pentru 2017 este fundamentat pe un deficit bugetar de 2,99% din PIB și conține doar majorările salariale deja adoptate, a anunțat, joi, Anca Dragu, fostul ministru al Finanțelor. "Noi avem acest proiect cu un deficit de 2,99% din PIB, care cuprinde numai creșterea de salarii așa cum a fost aprobată prin legea deja publicată. Sigur, în interiorul bugetului se pot face tot felul de ajustări", a spus Dragu.