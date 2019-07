Dăncilă vrea referendum "pentru înăsprirea drastică a pedepselor pentru crimă, viol și pedofilie"

Foto: Inquam Photos / George Calin

Viorica Dăncilă și-a anulat vizita electorală de la Bacău și a convocat o ședință de Guvern la Palatul Victoria, în urma tragediei de la Caracal. Realitatea TV și realitatea.net au transmis LIVE declarațiile pe care le-a făcut premierul imediat după ședința de Guvern.

Viorica Dăncilă a făcut un anunț surpriză! Premierul a dezvăluit că analizează "posibilitatea convocarii unui referendum de consultare a romanilor pentru inasprirea drastica a pedepselor pentru crima, viol, pedofilie".

"I-am cerut ministrului Moga sa se intoarca la Caracal pentru a continua coordonarea anchetei. Am convocat o sedinta de urgenta la Palatul Victoria cu Raed Arafat, cu directorul STS si cu ministrul Comunicatiilor. Am decis infiintarea unui grup de lucru care sa aiba drept scop gandirea unui plan de masuri urgente pentru eficientizarea timpilor de raspuns in situatii critice. Grupul va fi condus de domnul Raed Arafat.

Analizez posibilitatea convocarii unui referendum de consultare a romanilor pentru inasprirea drastica a pedepselor pentru crima, viol si pedofilie.

Luam in calcul adoptarea unei OUG pentru eliminarea tuturor deficientelor legislative. In maximum 15 zile avem o analiza si un plan de actiune", a spus Viorica Dăncilă.

Apoi a adăugat: "Cer sa se prezinte in fata CSAT un raport minut cu minut, de la momentul primului apel. Raportul sa contina, minut cu minut, si decizie cu decizie, cum a actionat fiecare pe baza competentelor. Astept acelasi lucru din partea tuturor entitatilor implicate in acest proces: presedintele Klaus Iohannis, STS, procurorul general".

"Cer o atitudine responsabila, iar partidele sa nu incerce sa politizeze acest subiect. Este inadmisibil sa permitem politicienilor sa foloseasca tragedia pentru campania electorala.

Am amanat congresul PSD din 3 august, ca sa luam masurile necesare si sa corectam erorile de procedura care au condus la moartea unui copil nevinovat. Asigur pe toti ca toti cei vinovati vor plati, indiferent de functia detinuta. Nu permit nimanui sa se joace cu siguranta si cu vietile oamenilor. Nimeni nu va scăpa nepedepsit", a mai afirmat Dăncilă.

Știrea inițială

Viorica Dăncilă a întrerupt campania electorală desfășurată în filialele din Moldova și a convocat o ședință operativă de urgență care va avea loc la Palatul Victoria din București, începând cu ora 12:30.

Premierul României i-a chemat la întâlnire pe ministrul Comunicațiilor, pe reprezentanți ai STS și reprezentanți ai Ministerului de Interne.

Conform Realitatea TV, Viorica Dăncilă a cerut cercetarea responsabilității STS. Poliția a acuzat Serviciul de Telecomunicații Speciale că nu a identificat în mod corect locul în care se afla Alexandra Măceșanu, victima de numai 15 ani din Caracal.

Totul vine după ce Alexandra Măceșanu, o fată în vârstă de 15 ani, a fost dată dispărută miercuri. Joi, fata a sunat de trei ori la numărul de urgență 112, anunţând că este sechestrată, însă STS nu a putut furniza locația exactă a adolescentei, care a fost apoi omorâtă. Poliţiştii au avut nevoie de aproximativ 19 ore pentru a intra în imobilul suspectului.

Principalul suspect al crimei cumplite de la Caracal, Gheorghe Dincă, a fost reţinut astăzi pentru 24 de ore pentru comiterea infracţiunilor de trafic de minori şi viol, urmând să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă.