Dăncilă nu dă OUG pentru desființarea Secției Speciale. Atac la Iohannis

Dancilă nu dă OUG pentru desființarea Secției Speciale. Atac la Iohannis

Premierul Viorica Dăncilă, replică dură pentru președintele Klaus Iohannis. Aceasta susține că nu va da nicio ordonanță privind justiția, după ce șeful statului a cerut măsuri urgente pentru a răspunde observațiilor Comisiei de la Veneția privind Secția specială pentru investigarea magistraților. Aceasta îl acuză de dublă măsură, pentru că pe de-o parte cere soluții rapide, pe de alta critică numărul mare de ordonanțe de urgență.

"Noi am inteles votul de la referendum si, asa cum am spus de nenumarate ori, vom respecta opinia cetatenilor cu privire la faptul ca Guvernul nu trebuie sa mai emita OUG in legatura cu functionarea sistemului judiciar. Prin urmare, Guvernul Romaniei nu va emite nicio ordonanta de urgenta legata de functionarea Justitiei. Sustin ferm ca orice modificare legislativa cu privire la functionarea sistemului judiciar trebuie sa treaca printr-o dezbatere transparenta, printr-o consultare ampla a organizatiilor profesionale din sistemul judiciar, prin implicarea CSM si consultarea organismelor internationale in domeniu", a declarat Viorica Dancila, la inceputul sedintei de guvern de marti.



Afirmatiile ei vin dupa ce atat GRECO, cat si Comisia de la Venetia au cerut, recent, desfiintarea Sectiei Speciale condusa de Adina Florea. Si pentru ca cele doua organisme au solicitat ca acest lucru sa se intample "de indata", doar prin OUG SS ar putea fi desfiintata in mod rapid.

Totodata, premierul a lansat un nou atac asupra presedintelui Iohannis, dupa ce si seful statului i-a cerut sa aplice "de indata si in integralitate" recomandarile Comisiei de la Venetia.







"Am observat ca, in spatiul public, sunt lansate din nou discutii despre modul in care ar trebui sa actioneze sau sa nu actioneze Guvernul in privinta functionarii sistemului judiciar. Se recomanda Executivului sa emita de indata un act normativ pentru ca dupa cateva fraze si in acelasi text sa i se spuna sa nu dea OUG. Ma uimeste faptul ca cei care sustineau ca nu trebuie sa mai fie adoptate ordonante de urgenta in domeniul Justitiei si care au introdus acest aspect in referendumul din 26 mai sunt cei care acum indeamna Guvernul sa ia masuri in regim de urgenta", a spus Dancila.