Dăncilă își încheie campania în Teleorman: ,,Mulţi ar fi vrut să-l scoată de pe harta României”

Fostul premier, Viorica Dăncilă, a ales să-și încheie campania electorală pentru prezidențiale în județul Teleorman.

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a ales Teleormanul ca judeţ în care să îşi încheie campania electorală pentru primul tur al alegerilor prezidenţiale, ea afirmând, la mitingul care are loc, joi, la Alexandria, că a fost "cel mai jignit prim ministru", iar "judeţul Teleorman a fost cel mai criticat, mulţi ar fi vrut să-l scoată de pe harta României”. Dăncilă a mai spus că "eşuată a fost toată perioada în care (Iohannis - n.r.) a fost preşedintele României, un preşedinte absent", notează News.ro.

"Nu a fost uşor, cred că am fost cel mai jignit prim ministru, cred că judeţul Teleorman a fost cel mai criticat, mulţi ar fi vrut să-l scoată de pe harta României, dar noi suntem oameni puternici şi mergem înainte şi ştim că atunci când vrem ceva, atunci când dorim un lucru bun luptăm pentru acel lucru. Acum, aici la Teleorman, am venit o cu zi înainte de încheierea campaniei electorale pentru primul tur, am venit să vă spun tuturor celor care au fost alături de mine şi la bine şi la greu că nu o să vă dezamăgesc, că o să lupt pentru Teleorman, pentru fiecare judeţ, pentru fiecare român şi România, că nu o să cedez presiunilor din partea celor care cred că-şi pot permite orice în această ţară, că nu voi lăsa nicio clipă pe cei care au venit acum la putere să ia decizii împotriva bunicilor şi părinţilor noştri, că voi face cea mai dură opoziţie împotriva celor care vor să ne îngenuncheze”, le-a spus fostul prim ministru celor prezenţi la mitingul electoral.