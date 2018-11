Război între Palate. Dăncilă: Fac apel la Iohannis să îşi schimbe atitudinea

Război între Palate

Premierul Viorica Dăncilă a lansat un nou atac la scenă deschisă împotriva preşedintelui Klaus Iohannis după ce acesta a amânat să ia o decizie legată de "mica remaniere" propusă de PSD.

Premierul Viorica Dăncilă l-a acuzat, în şedinţa de guvern de vineri, pe preşedintele Klaus Iohannis că blochează activitatea a două ministere importante şi i-a solicitat public să "îşi schimbe atitudinea".

În debutul şedinţei de guvern, Viorica Dăncilă a reluat ideea nevoii de "consens" în vederea preluării preşedinţiei consiliului UE.

"Fac apel la Iohannis să îşi schimbe atitudinea", i-a solicitat Dăncilă lui Iohannis, care i-a pus beţe în roată în eliminarea miniştrilor indezirabili din Guvern.

La şedinţa de guvern de vineri 23 noiembrie, a participat şi ministrul demisionar Lucian Şova, de la Transporturi, dar a lipsit ministrul Dezvoltării Paul Stănescu.

Ce a citit Viorica Dăncilă la începutul şedinţei de guvern:

"Munca Guvernului este una de echipă şi fiecare dintre miniştri are un rol important, determinant în obţinerea rezultatelor bune pe care cetăţenii le aşteaptă de la noi. Din păcate, constatăm cu toţii că dl preşedinte Iohannis face tot posibilul să blocheze activitatea Guvernului în două domenii vitale. Considerăm că astfel de acţiuni politice nu îşi au locul, mai ales în această perioadă în care ne pregătim pentru preluarea preşedinţiei Consiliului UE şi, în acelaşi timp, an în care sărbătorim Centenarul. Ar fi momentul să ne bucurăm de consens, să ne bucurăm de înţelegere, de linişte, la 100 de ani de la Marea Unire. Fac un apel public către dl preşedinte Iohannis să îşi schimbe atitudinea în acord cu prerogativele constituţionale, pentru a nu crea incertitudine în două domenii atât de importante. Am convingerea că românii au nevoie de unitate şi ca instituţiile statului să funcţioneze coerent şi să găsească soluţii care răspund cel mai bine nevoilor cetăţenilor", a declarat premierul.