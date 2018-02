Dăncilă: Dacă este adevărat ce a scris ministrul Justiției, atunci lucrurile sunt îngrijorătoare

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că nu a vorbit și nici nu are de gând să vorbească cu Tudorel Toader despre revocarea șefei DNA Laura Codruța Kovesi, dar spune că, dacă ce a scris ministrul Justiției în raport este adevărat, atunci lucrurile sunt ”îngrijorătoare”.

”Nu am discutat despre acest lucru și nici nu am intenția să discut. Justiția trebuie să fie liberă. Am ascultat raportul la televizor, împreună cu dumneavoastră. Am ascultat fiecare punct în parte. Nu cred că trebuie să dau un verdict. Nu depinde ce cred eu. Cred că în țara aceasta avem o constituție, avem legi și fiecare trebuie să acționeze în acest mod"”, a declarat premierul Viorica Dăncilă, răspunzând astfel întrebărilor cu privire la cererea de suspendare a șefei DNA formnulată de ministrul Justiției Tudorel Toader.

Un minut mai târziu, Dăncilă a oferit totuși un verdict, condiționat, ce-i drept de veridicitatea raportului lui Toader.

”Contează că ce a scris ministrul justiției, dacă este adevărat, înseamnă că toate lucrurile sunt îngrijorătoare și trebuie luată o decizie”, a spus Dăncilă.

20 de ”capete de acuzare". În acest fel și-a argumentat ministrul Justiției decizia de a cere revocarea şefei DNA. În timp ce oficialii europeni și cei americani o laudă, Tudorel Toader a avut numai critici la adresa Laurei Codruța Kovesi. De la început și până la sfârșitul discursului, ministrul Justiției a acuzat-o pe șefa DNA că nu și-a făcut bine treaba, fără să scoată măcar o vorbă despre realizările Parchetului Anticorupție.