Dăncilă caută "tinctura care să unească societatea"

În plin scandal politic, în care Dragnea se răstește la toată lumea, iar Toader se face că l-a confundat pe Lazăr cu alt Lazăr premirul a fost în vizită la Indagra, pentru a se delecta cu bunătăți. Tot acolo a sperat să găsească "tinctură care să unească societatea".

Un cadou, o gustare şi pe alocuri o vorbă de ocară. Aşa a decurs vizita premierului Viorica Dăncilă la Indagra, acolo unde a fost însoţită de ministrul Petre Daea. La final, premierul s-a întrebat retoric dacă este vreo “tinctură care să unească societatea”, scrie Mediafax.

Abia intrase Viorica Dăncilă la târgul internaţional de produse din domeniul agriculturii INDAGRA 2018, când din public s-a auzit “Ciuma roşie a venit în vizită” şi “Măria sa incompetenţa”.

A mers mai departe fără vreo reacţie, iar producătorii locali s-au întrecut în a-i oferi câte o gustare din produsele lor.

-Pâine scoasă din cuptor aici.

-O să dăm ziariştilor, da?, a spus Viorica Dăncilă.

-Doamna prim-ministru, bine aţi venit la noi, la panificaţie. Mă bucur foarte tare.

Iar de la pâine, drumul a dus la produsele de la păstrăvărie, acolo unde recomandarea Vioricăi Dăncilă a fost clară: “Faceţi parte din federaţie? Pentru că astfel veţi avea a o voce mult mai puternică dacă vorbiţi mai mulţi decât dacă fiecare separate susţine o anumită…”.

“Dacă vrem să avem succes, trebuie să nu mai exportăm materie primă şi produse prelucrate pentru că vom avea un beneficiu pentru România şi pentru agricultură şi pentru tot”, le-a mai spus premierul celor prezenţi.

În drumul său, vizitatorii târgului se opreau pentru a-i adresa câteva cuvinte premierului sau doar din pură curiozitate. Un vizitator indignat de prezenţa premierului şi a ministrului Agriculturii, a strigat „Ia uite pe cine avem aici, Daea cu oaia”.

Vizita a fost întreruptă la un moment dat de un bărbat care încerca să îşi prezinte proiectul de Centenar.

- Doamna Dăncilă, mă scuzaţi. Alaltăieri v-am trimis un proiect de Centenar cu Bucureştiul.

- Nu l-am primit încă. O să-l verific.

- Mi s-a spus că e a Secretariatul General al Guvernului...

- Uitaţi-l pe secretarul general. Domnul secretar general vă dau asta (n.r.: documentele primite de la bărbat), luaţi legătura şi vedem despre ce este vorba.

Nici atenţiile nu au lipsit. Producătorii au pregătit mici pachete celor doi oficiali. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a insistat chiar ca şi o domnişoară care îi însoţea să ia un coş cu obiecte tradiţionale.

Viorica Dăncilă căuta însă altceva “tinctură care să unească societatea”.

Întrebată dacă a văzut o ruptură între Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, aceasta a răspuns: “Când am spus că e nevoie de o tinctură care să unească societatea, m-am referit nu numai la politic, m-am referit la toţi oamenii. Cu toţii

trebuie să înţelegem, şi vedem acest lucru, că există o societate divizată. Şi cred că acest lucru nu este bine pentru noi. Noi întotdeauna am fost un popor unit, în an Centenar ar trebui să avem în vedere acest aspect”.

Nici incidentele nu s-au lăsat aşteptate, un cameraman care încerca să se apropie de Viorica Dăncilă a căzut chiar în faţa premierului, împiedicându-se de cablul camerei de filmat, din cauza aglomeraţiei.

La Bucureşti s-a deschis miercuri INDAGRA 2018, târg internaţional de produse din domeniul agriculturii, ce se va desfăşura în perioada 31 octombrie-4 noiembrie 2018 la Romexpo.

La manifestări sunt prezente peste 750 de companii din 25 de ţări, pe parcursul a cinci zile de expoziţii şi activităţi conexe (seminarii, conferinţe, mese rotunde), în cadrul evenimentelor.