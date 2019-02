Dăncilă, anunț de ultimă oră despre ,,taxa pe lăcomie''

"Legat de Ordonanţa 114, am spus că este nevoie de flexibilitate. Şi de aceea am chemat miniştrii, ca fiecare să spună ce probleme sunt pe fiecare capitol în parte. (...) Ceilalţi miniştri au discutat fiecare pe linia domniei sale, astfel încât acolo unde sunt probleme să vedem ce modificări facem. Asta nu înseamnă o cedare, asta nu înseamnă că dacă cine strigă mai tare, ăla are dreptate ", a afirmat Dăncilă