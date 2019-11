Dăncilă a stat cu demisia pe masă: ”Era o chestiune de onoare să-mi prezint mandatul”

Prezidențiabilul PSD, Viorica Dăncilă, a declarat, după exit poll-ul care o plasează pe locul doi în clasamentul alegerilor prezidențiale, că a stat cu mandatul ”pe masă”.

Viorica Dăncilă a declarat că în cazul în care nu ar fi intrat în turul doi ar fi trebuit să-și prezinte mandatul.

"Având în vedere că exit-pollul a dat o diferență de 6 procente, este greu de acoperit această diferență de către Diaspora. Așteptăm procesele verbale, așteptăm și votul din Diaspora, dar eu am încrederecă vom fi în turul doi. A fost o zi plină pe care am petrecut-o la sediul partidului, am votat la ora 8.00, apoi am venit aici și am stat alături de colegii mei, am ținut legătura cu colegii din teritoriu.

Mi s-a părut normal să fiu alături de toti președinții de organizații din teritoriu care au fost la sediul de partid și au coordonat totul. A fost o zi cu emoții, pentru că nu pot să spun că avem aroganța să spun că știam că vom câștiga. Am reușit să creăm val de încredere a românilor în PSD și apreciez foarte mult munca colegilor mei din teritoriu.

Eu speram ca domnul președinte Klaus Iohannis, măcar în această seară să nu vină cu un atac. Pentru că dânsul are o luptă cu PSD, eu duc o luptă pentru români și România.Eu vreau ca alături de mine să vină tot mai mulți români, care nu mai vor o Românie divizată, români care nu vor ssă existe guvernul meu, parlamentul meu și comisarul meu. Nu vreau să vorbesc despre trădători în PSD. Întotdeauna am acordat încredere colegilor și am spus că cei care trădează nu au ce căuta în PSD.

Nu putem vorbi acum despre trădare în PSD. Vom vedea rezultatele pe fiecare județ în parte. Eu sunt convinsă că fiecare a făcut un efort. Dacă nu intram în turul doi era un lucru de onoare, trebuia să-mi depun mandatul. Acum sunt în tutul doi și nu se pune problema despre cine păstrează puterea. Avem o conducere aleasă prin Congres, avem, colegi implicați care au luptat și iată că PSD alături decetățenii care vor o Românie unită sunt în turul doi", a declarat prezidențiabilul PSD Viorica Dăncilă.