Dana Rogoz: "Am dormit în avion. Când am aterizat, nu eram la Bucureşti". Unde a ajuns

Dana Rogoz s-a întors din Atena, acolo unde a petrecut câteva zile, iar în avion a avut parte de un șoc.

Dana Rogoz a povestit pe Facebook ce i s-a întâmplat. Vedeta spune că a adormit, iar când s-a trezit, în loc să fie la București, avionul ateriza pe aeroportul din Sofia.



”Am avut zbor de dimineaţă, de la Atena, asa ca am dormit tot drumul. M-am trezit când trebuia sa aterizam şi - în loc de Bucureşti - am auzit "Sofia". Aşadar, va întreb pe voi cum e vremea prin Bucureşti şi ce şanse am sa ma întorc repede pe Otopeni, despre care ni s-a spus ca e inchis. E musai sa ajung cat mai repede”, a scris Dana Rogoz pe Facebook.