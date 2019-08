Cine este Dana Gîrbovan, propunerea PSD pentru Ministerul Justiției?

Dana Gîrbovan

Judecătoarea Dana Gîrbovan, o apropiată a lui Liviu Dragnea, este propunerea PSD pentru funcția de ministru al Justiției.

Dana Gîrbovan urmează să o înlocuiască pe Ana Birchall. Decizia a fost luată în ședința Comitetului Executiv al PSA care a avut loc vineri, 23 august. ”Am discutat cu doamna Gîrbovan, nu puteam să fac o propunere fără să dicuscut despre această propunere”, a afirmat Viorica Dăncilă, după ședința PSD.

Dana Gârbovan este președinte al Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România.

Dana Gârbovan este o apropiată a lui Liviu Dragnea și a contribuit activ, alături de Florin Iordache, la modificarea Legilor justiției fiind prezenta în Parlament alături de PSD. Aceasta a fost o susținătoare activă a Ordonanței 13 privind amnistia și grațierea.

De asemenea, Dana Gîrbovan a atacat instituțiile internaționale care au criticat modificările la legile justiției și la Codurile penale.

În plus, aceasta a criticat rapoartele GRECO. După publicarea rapoartele, Dana Gîrbovan afirma că ”sunt nu doar vădit subiective, ci conțin și erori grosiere”.

”Solicit public ministrului justitiei Ana Birchall sa prezinte o pozitie publica cu privire la erorile flagrante din aceste rapoarte GRECO care sfideaza logica juridica elementara, cum ar fi referirea la infirmarea solutiilor pe netemeinicie, pe care o prezinta ca o prevedere noua ce reprezinta o amenintare la adresa independentei justitiei, in contextul in care acesta prevedere exista in lege de ani de zile si a fost folosita inclusiv de fosta sefa DNA Laura Codruta Kovesi”, spunea atunci Dana Gîrbovan, propunerea PSD pentru Ministerul Justiției.