Dan Vasile Mihale: De ce a eșuat referendumul pentru redefinirea familiei

Liviu Dragnea la vot

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Eșecul referendumului pentru redefinirea familiei ne arată două lucruri foarte importante. Primul: PSD, sub Liviu Dragnea, este în cădere liberă. Al doilea: PSDragnea a ignorat agenda cetățeanului, guvernând și legiferând doar în interes propriu.

A devenit evident atât pentru fanii, cât și pentru dușmanii social democraților că Liviu Dragnea a adus PSD la sub 20%. Fără mobilizarea BOR și a Diasporei, procentul prezenței la vot ar fi fost jenant de mic.

Degeaba clamează ,,Coaliția pentru Familie'', inițiatorul demersului, că partidele au boicot referendumul. Atât pot PSD, sub Liviu Dragnea, și PNL, sub Ludovic Orban. Principalul partid aflat la putere și principalul partid de opoziție sunt conduse de lideri low profle, unul condamnat deja și cu o nouă sentiță, în primă instanță, de condamnare, iar celălalt cu grave probleme de credibilitate. Dragnea nu mai are capacitatea să mobilizeze masele, iar Orban nu a avut-o niciodată.

Ruptura din PSD este evidentă. În fiefurile puciștilor a fost cea mai slabă prezență la vot. Cel mai bine s-a văzut asta în București și Ilfov, pe moșia cuplului Firea-Pandele, prezența la vot a fost sub media pe țară. Votul de la referendum este, de fapt, un vot anti-Dragnea.

Nici PNL nu stă mai bine în ceea ce privește unitatea. Fuziunea dintre PD și PNL nu a funcționat nciodată. Cele două aripi din PNL au activat distinct, mânate de interese diferite. De la retragerea lui Crin Antonescu din fruntea partidului, PNL a devenit un partid fără busolă, condus după ureche de lideri conjuncturali.

Dezinteresul populației pentru referendum este legitim. Românii au înțeles că tema demersului a fost una falsă și nu era o prioritate pentru țară, ci doar un demers pentru reabilitarea BOR.

40 de milioane de euro s-au dus pe ,,Apa Sâmbetei'' pentru că niște impostori aflați în fruntea statului ignoră prioritățile țării și agenda cetățeanului.

În doi ani de guvernare, PSDragnea a avut un singură preocupare majoră: să-i facă scăpați pe liderii de vârf cu probleme în justiție.