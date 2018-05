Dan Petrescu în China. Asiaticii au venit cu noi precizări

Dan Petrescu

Presa din China a venit marţi cu o nouă precizare în cazul antrenorului român. Dan Petrescu, antrenorul care a câştigat campionatul cu CFR Cluj, este dorit de Guizhou Hengfeng.

S-ar părea că Petrescu s-a înţeles cu formaţia Guizhou Hengfeng, ultima clasată din Superliga Chinei, doar că actualul antrenor al formaţiei, Grigorio Manzano, nu ar fi dispus să plece fără să primească opt milioane de euro, sumă care reprezintă clauza lui de reziliere, scrie Mediafax.

Dan Petrescu a vorbit pentru Digi Sport despre posibilitatea de a pleca de la CFR Cluj în această vară: "Rămâne de văzut. Eu mai am contract un an. Cei din club vor decide... acum, dacă vine vreo ofertă de nerefuzat, le-am spus: eu am o caluză, o plătesc şi plec. Dar trebuie să fie mult prea bună financiar, imposibil de refuzat".