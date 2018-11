Dan Andronic, audiat la DNA în ultimul dosar al lui Tăriceanu

Jurnalistul Dan Andronic a fost audiat, joi dimineață, la DNA în dosarul în care este vizat preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu. La intrarea în sediul Direcţiei, Dan Andronic a spus că a fost chemat ca martor.

„Ca martor. Eu cred că ştiu cel puţin la fel de multe cât ştiţi şi dumneavoastră. (...) Tăriceanu a fost interceptat tot timpul, aţi văzut", a declarat jurnalistul Dan Andronic la intrarea în sediul DNA.

DNA a anunţat, oficial, că preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, este acuzat că ar fi primit aproape 800.000 de dolari de la de la reprezentanţii unei companii austriece pentru a încheia mai multe acte adiţionale la un contract comercial, banii fiind folosiţi pentru campania electorală.

Dan Andronic a fost martor și în instanță într-un proces al lui Tăriceanu, cel în care șeful Senatului era acuzat de mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului.

"L-am cunoscut pe Tariceanu din 1992, de cand eram jurnalist, relatam fapte politice in care acesta era implicat. L-am cunoscut mai bine din 2007, prin intermediul sotiei mele si a fostei sale sotii, Ioana Valmar. Am lucrat cu Tariceanu in perioada in care era premier, iar eu consultant. Relatia personala s-a intrerupt aproape total odata cu despatirea lui Tariceanu de Ioana Valmar. Sotia mea a ramas prietena cu fosta sotie a lui Tariceanu", a povestit, în instanță, Dan Andronic, care a fost relatia profesionala si personala cu Tariceanu.

Relația dintre Andronic și Tăriceanu s-a întrerupt când acesta din urmă a divorțat de fosta sa soție, care era prietenă cu soția sa. "Am mai vorbit cu el, dar extrem de rar. Numarat pe degetele de la o mana. Poate ne-am mai vazut intamplator, la telefon", a tinut sa precizeze Andronic care a fost relatia cu Tariceanu.

Procurorii desfășoară o investigație care vizează suspiciuni de săvârșire a unor fapte de corupție privind acoperirea unor cheltuieli de campanie electorală cu sume de bani provenite de la o firmă care ar fi obținut contracte comerciale importante de la statul român.

Dosarul s-a constituit în anul 2018, în urma reunirii a trei dosare penale, dintre care unul a fost preluat de procurorii D.N.A la cerea autorităților judiciare austriece.

Concret, un demnitar ar fi primit, în mod indirect, în perioada 2007-2008, foloase materiale în valoare de aprox. 800.000 USD de la reprezentanții unei companii austriece, în schimbul demersurilor depuse de acesta în exercitarea funcției, astfel încât să se încheie mai multe acte adiționale la un contract comercial derulat de companie. Suma ar reprezenta un comision de 10 % din valoarea acestor acte adiționale și ar fi fost folosită în beneficiul demnitarului, fiind transferată în baza unor contracte fictive încheiate cu mai multe companii offshore.

În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la luare de mită, iar în ceea ce îl privește pe demnitar, actualmente senator, în conformitate cu prevederile legale şi constituţionale, efectuarea urmăririi penale pentru infracțiunea de luare de mită este condiționată de obținerea unui aviz din partea Senatului. În acest sens, procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie a transmis procurorului general al P.I.C.C.J documentele necesare în vederea sesizării Senatului care urmează a decide.

Avizul solicitat pentru senator în cadrul dosarului penal este necesar pentru efectuarea completă a urmăririi penale și pentru a-i oferi acestuia posibilitatea să își formuleze apărările într-un cadru procesual legal", anunță DNA, într-un răspuns pentru Realitatea TV.

Călin Popescu Tăriceanu a făcut miercuri o serie de precizări după ce s-a aflat că DNA a trimis la Senat o cerere de încuviinţare a urmăririi penale pe numele său. Preşedintele Senatului a făcut aceste comentarii după ce în presă s-a presupus că dosarul în care este implicat șeful Senatului este cel cunoscut sub numele de Microsoft.