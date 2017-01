Dacian Cioloș: Rămân în viața publică. Vom lansa o asociație

Fostul premier Dacian Cioloș s-a întâlnit, joi, cu liderii USR la Parlament. Cioloș a precizat că va rămâne în viața publică și că intenționează să bună bazele unei asociații în jurul platformei România 100, care a fost lansată înainte de alegeri.

Dacian Cioloș a discutat, joi, cu liderii USR și a anunțat ulterior că intenționează să rămână în viața publică și să creeze o asociație alături de alți oameni interesați să susțină platforma România 100.

Fostul premier a evitat să spună dacă intră în politică sau dacă se alătură vreunui partid politic. Cioloș a precizat că s-a întâlnit cu liderii USR pentru a le mulțumi pentru susținerea din campanie.

"M-au susţinut în campanie şi mi s-a părut cel puţin de bun simţ să vin să le mulţumesc. Mi-am propus sa vin să-i cunosc pe mulţi dintre deputaţi şi am vrut să avem această primă discuţie. Le-am spus că intenţia mea e să rămân în continuare implicat în viaţa publică. Nu asta am discutat azi, am discutat despre modul de colaborare pe viitor. O să am discuţii cu foştii colaboratori. (...) Avem nevoie să aducem acţiunea publică cât mai aproape de oameni. Când oamenii aud de politică, se gândesc numai la corupţie, la interese de grup ş.a.m.d. Avem suficiente partide politice", a declarat Dacian Cioloş, la finalul discuţiilor cu USR.

"Am discuții să creem o structură asociativă, pornind de la România 100. Va fi o asociație", a spus Cioloș.

"A fost o primă discuţie după campania electorală. A fost o discuţie cordială şi, legat de viitor, în afara de idea domniei sale, am vorbit foarte mult de lipsa de politici publice din spaţiul public", a spus și Nicuşor Dan.

Din ONG vor face parte fosti ministri precum Vlad Voiculescu, Dragos Tudorache si Dragos Pislaru, au declarat pentru HotNews.ro surse politice.

Dacian Cioloș a declarat miercuri că nu exclude implicarea politică, dar nu a luat încă o decizie în acest sens, precizând, referitor la informațiile potrivit cărora ar urma să fie numit la conducerea Serviciului de Informații Externe, că este vorba de speculații, întrucât nu are competențe pentru astfel de responsabilități, notează Agerpres.

"Implicarea politică nu o exclud, dar nu am luat o decizie. Eu consider că deja, de la un astfel de nivel de responsabilitate, un prim-ministru, când își face treaba și încearcă să-și facă treaba corect, face politică într-un anumit fel. Sigur, nu a fost politică partinică din punctul meu de vedere, pentru că nu am fost înscris într-un partid politic, dar voi căuta să văd care e modalitatea cea mai eficientă ca să pot să-mi valorific competențele în viitor", a afirmat Cioloș, într-o conferință de presă de bilanț, la Palatul Victoria.

El a spus că este deschis la discuții cu PNL și USR, cele două partide alături de care a fost în campania electorală, și nu va refuza nicio invitație în acest sens.

"În măsura în care vor exista invitații, nu o să le evit pentru că e util să avem o discuție inclusiv legat de modul în care au decurs lucrurile în acest an și legat de modul în care vor decurge lucrurile și în viitor. Mă gândesc în primul rând la cele două partide care au susținut platforma 'România 100', unde eu am pus niște valori și niște principii în care chiar cred. Chiar cred că un proiect politic, indiferent de ce natură, ar trebui să aibă la bază acele valori. Probabil că o discuție asupra modului în care atașamentul la aceste valori și la această platformă, cel puțin din partea celor două partide care au declarat că o susțin, o discuție pe marginea acestora ar putea fi utilă", a adăugat Dacian Cioloș.