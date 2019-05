Dacian Cioloș a explicat care e strategia USR-Plus pentru alegerile prezidențiale

Dacian Cioloș, la Realitatea TV

Dacian Cioloș spune că Alianța 2020 USR-Plus va stabili "în săptămânile viitoare" candidatul comun pentru alegerile prezidențiale din toamnă. Dacian Cioloș a fost invitatul lui Denise Rifai, joi seara, la emisiunea Legile Puterii (dialogul integral poate fi vizionat mai jos).

Dacian Cioloș spune că strategia USR-Plus pentru finalul anului 2019 și 2020 vizează nu doar stabilirea unui candidat propriu pentru Cotroceni, ci mai ales obținerea unei majorități parlamentare prin care își vor putea impune propriul program de guvernare.

Un aspect important al programului pe care Alianța 2020 îl pregătește constă în reforma Constituției, în sensul echilibrării forțelor politice, mai precis Președinte-Parlament.

Întrebat dacă el este candidatul USR-Plus pentru alegerile prezidențiale, Dacian Cioloș a evitat să răspundă tranșant în acest sens:

"Vom avea un candidat al nostru, diferit de orice alt candidat. Nu am stabilit cine va fi. Poate fi și altcineva, nu știm cine o să fie pentru că nu am discutat. Vom decide în următoarele săptămâni. Alegerile prezidențiale sunt abia în toamnă. În această perioadă, USR are alegeri interne, noi avem alegeri în teritoriu, pentru filialele județene, lucrăm la programul politic, lucrăm și pentru alegerile locale. Sunt multe lucruri de făcut", a explicat Dacian Cioloș.

Șeful formațiunii PLUS a folosit un termen sportiv pentru a detalia strategia de acțiune a USR Plus: participarea la un "tetratlon", alcătuit din europarlamentare, alegerile prezidențiale, cele locale și alegerile parlamentare. "Obiectivul nostru este majoritatea politică în 2020, am trecut de prima etapă, acum urmează stabilirea candidatului comun pentru prezidențiale", a spus fostul premier.

Dacian Cioloș a exclus intrarea la guvernare fără a deține și majoritatea în Parlament, spunând că a mai trecut prin această experiență în 2016 când a condus un "guvern blocat".

"Vrem să intrăm la guvernare și mâine dacă se poate, dar doar dacă avem majoritatea parlamentară. Am mai guvernat fără majoritate în parlament și am văzut ce se întâmplă. Românii au ieșit la vot să le spună celor de la PSD că nu mai au legitimitate. În 2016, nimeni nu a dorit să își asume după Colectiv guvernarea. A fost o luna de miere, o lună și ceva și apoi majoritatea a început să voteze pe bandă rulantă diverse lucruri, pensii speciale, măriri de salarii, fără să aibă bani pentru asta...Fără majoritate, avem un guvern blocat, am mai trăit asta în 2016", a mai declarat Dacian Cioloș.

Potrivit co-liderului de la USR-Plus, o eventuală demitere a Guvernului actual prin moțiune de cenzură, ar trebui să ducă la instalarea unui guvern interimar cu o majoritate de conjuctură pentru un mandat limitat. După alegerile prezidențiale, soluția normală ar fi alegerile anticipate, pentru că PSD-ALDE și-au pierdut legitimitatea prin votul din 26 mai.