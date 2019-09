DACIA. Modelul care a facut ravagii în această vară

Dacia s-a aflat pe locul 3 in Europa la vanzarile din luna iulie, cu 20.890 de modele Dacia Sandero vandute.

Dacia a fost depasita doar de Volkswagen, care a ocupat primele doua locuri, cu modelele Golf si Polo. Ambele modele nemtesti sunt insa in scadere deoarece ambele se afla la final de generatie si urmeaza sa fie inlocuite, conform sport.ro.

Piata europeana a revenit pe plus in iulie, cu 1.2% crestere, spre deosebire de iunie, cand vanzarile auto au scazut cu 7.9%. 1.325.600 de masini s-au vandut in Europa in luna iulie.

Piata europeana de vanzari de masini e in continuare sub anul trecut, insa exista si o veste buna: vanzarile la masinile electrice si hibrid au crescut cu 29% in luna iulie.

SUV-urile raman in continuare cele mai vandute masini, indiferent de marca lor. In luna iulie a fost inregistrata o crestere de 8.7%, cu 505.900 de unitati. Adica aproape una din 2 masini cumparate a fost SUV. Si aici Dacia ocupa locul al treilea, cu o crestere de 18%, dupa Suzuki si Mercedes, in timp ce Nissan, un lider al categoriei, a suferit o scadere de 28.3%. Dacia Duster s-a vandut in 17.628 de unitati in luna iulie, a mai scris sport.ro.