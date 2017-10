Dacia 1300. Cum arată unica Dacia 1300 venită din România care se plimbă pe străzile din SUA

Masina românească ce circulă zilnic prin America este o Dacie 1300 româneasca fabricată în 1977, în totalitate originala. Galeria Foto.

Dacia cu pricina a fost livrata cu vaporul, dupa ce a facut o calatorie cu platforma pana in Germania, de unde a plecat catre continentul indepartat. A ajuns in portul din orasul New Jersey, de unde a fost condusa pe sosea pana acasa la Eduard, in New York, potrivit 4tuning.ro. Masina inca nu a fost inscrisa in SUA, dar se pare ca este doar o chestiune de timp, pentru ca si americanii au masinile lor clasice si orice vehicul mai vechi de 25 de ani poate fi inmatriculat ca masina retro.

Cum arată Dacia 1300 care se plimbă pe străzile din SUA, în Galeria Foto.