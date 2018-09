Cutremur de 3.6 pe scara Richter în Vrancea, marți la prânz

Cutremur

Cutremur în Vrancea, marți la prânz. Potrivit INFP, seismul a avut o magnitudine de 3,6 pe scara Richter.

Cutremur în Vrancea. Încă un seism a zguduit marți România, anunță Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP)/

In ziua de 18/09/2018 la ora 12:32:37 (ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea un cutremur cu magnitudinea 3.6 pe scara Richter, la adancimea de 64 km si cu intensitatea in zona epicentrala I pe scara Mercalli.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Marasesti (14km), Focsani (20km), Tecuci (29km), Adjud (30km), Onesti (50km)