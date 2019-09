Cumpănașu nu a terminat facultatea. Reacție ireală, în direct la Realitatea TV

Alexandru Cumpănașu, care își dorește să fie președintele României, ar fi devenit masterand la o universitate din Elveția, dar fără să fi absolvit o facultate. Așa arată CV-ul său, intrat în posesia mainnews.ro. Alexandru Cumpănașu a intervenit la Realitatea TV și a spus, printre altele, că "multi dintre cei care au terminat la Spiru Haret in Romania sunt niste prosti cu diploma".

"Nu este o diploma de licenta oarecare, pe care o fac toti prostii in Romania, la toate universitatile de doi lei. Foarte multi dintre cei care au terminat la Spiru Haret in Romania sunt niste prosti cu diploma. Avem atatia prosti cu diploma in administratia publica si in Romania... Eu cred ca un om care isi termina un executive master are o pregatire mai buna, in afara, decat unul care vine si spune saru'mana pe la decani si baga spaga la profesori.

Eu i-am calcat in picioare pe toti cei care au terminat Spiru Haret si care nu mai stiu sa scrie in limba romana si pe cei care in loc sa isi faca treaba acolo, la universitati, termina pe banda rulanta tot felul de universitati de doi bani. Din punctul meu de vedere, da, am studii superioare si cu mult superioare celor pe care unii dintre ei se lauda ca le-au facut la Spiru Haret", a declarat Alexandru Cumpănașu la Realitatea TV.

