Cum se poate verifica istoricul unei maşini second hand

Creşterea explozivă a vânzărilor de maşini second hand a dus şi la apariţia şi dezvoltarea unei afaceri noi, cea a verificării istoricului fiecărui vehicul.

Verificarea istoricului unui vehicul este cel mai important lucru pe care orice cumpărător trebuie să-l facă înainte de a achiziţiona un autovehicul rulat. Astfel se poate afla dacă maşina are defecte ascunse şi se pot evita costuri mari pentru reparaţii ulterioare. Se poate afla inclusiv dacă autovehiculul este într-o bază de date a maşinilor furate, dacă a fost modificat kilometrajul şi se poate compara dotarea actuală a maşinii cu echiparea iniţială.



Resetarea kilometrajului este o practică comună în multe ţări, nu doar în România. În Germania, se estimează că 30% din maşinile rulate au kilometrajul dat înapoi. Nu e greu de explicat de ce atât de multe maşini sunt vândute în acest mod - cu cât mai mulţi kilometri are, cu atât este mai mic preţul şi maşină se vinde mult mai greu. De fapt, în cazul anumitor maşini importate, kilometrajul poate fi dat înapoi de două ori: prima data în străinătate, apoi, din nou, în România, scrie adevarul.ro.



”Comparând dotările actuale ale maşinii cu echiparea initiala, poti să afli dacă a avut vreun accident. Repararea unui vehicul care a fost grav avariat este costisitoare; vanzătorii vor de multe ori să facă economii prin înlocuirea echipamentului original cu piese ieftine, ale căror specificaţii sunt diferite. Acesta este motivul pentru care atunci când cumperi o maşină la mâna a doua ar trebui să verifici întotdeauna culoarea de tapiţerie, vopseaua si luneta, culoarea unor elemente precum dispozitivele de protecţie, amortizoarele, oglinzi, manere, etc., precum şi dacă oglinzile sunt încălzite şi pliabile, dacă maşina are încălzire parbriz faţă şi spate, câte air bag-uri are şi chiar dacă geamurile sunt electrice. Nu uita de extra optiunile aparent neimportante, cum ar fi tipul de sisteme de navigaţie şi audio”, arată prezentarea unui site care oferă contracost verificarea istoricului maşinii.