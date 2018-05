Cum se distrau românii în comunism, la 2 Mai. Nora Iuga: "O viaţa de libertate totală"

2 Mai. Un paradis de libertate și artă. Aceasta este definiția stațiunii 2 Mai din vremea comunismului, făcută de Nora Iuga.

Invitată în emisiunea ,,Realitatea Românească", faimoasa scriitoare Nora Iuga a vorbit despre perioada în care își petrecea tinerețea pe litoralul românesc și despre frumusețile acestuia.

"Pentru noi, 2 Mai a afost un paradis de libertate, artă, intelectualitate boemă, nici nu găsesc cuvinte, atât de imposibil de crezut pare că într-un asemenea regim, când comunismul era în floare, când cenzura ne fura tot ce aveam mai bun, acolo am trăit o viaţă de libertate totală. Cum se poate ca în vremurile acelea, la 2 Mai, să regăsim această oază de libertate, artă, frumos, exotism?", a spus Nora Iuga.

De asemenea, faimoasa scriitoare a mai vorbit despre excesele pe care le făceau în perioada în care era foarte tânără, dar şi despre locurile pline de poveste de la malul mării.

"La 2 Mai, ziua era foarte ciudat, câtă rezistenţă puteam să avem, gândidu-ma, în urmă, eu am impresia că noi nu dormeam deloc, fără să exagerez, noi petreceam toată noaptea. Noi ne culcam pe la 5-6, după ce ne duceam la mare să ne bălăcim în valurile reci după o noapte de dansat întruna. Făceam drumul spre Vama Veche, ne făcea plăcere această mică excursie pe buza mării, cu labuţele picioarelor bălăcite de valurile spumoase, povesteam şi acolo am văzut o scenă superbă pe care am şi scris-o într-o povestioară. Nu aveam un program, ne plimbam, descopeream lucruri care ne umpleau viaţa de întâmplări, vedeam un cort prăpădit, rupt, găurit în faţă, un băiat blond foarte frumos, tânăr, avea până în 20, cu o chitară, care stătea turceşte", a mai precizat Nora Iuga.