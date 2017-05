Cum să scapi UȘOR de mirosul de transpirație

Sunt multe persoane care chiar dacă se spală de minimum două ori pe zi, transpiră atunci când se află într-o cameră foarte călduroasă sau atunci când sunt foarte emoţionate.Dacă faci parte din această categorie înseamnă că ai nevoie de mici trucuri care să te ajute în astfel de situaţii. Aşa că, află mai jos cum poţi să scapi de transpiraţia abundentă atunci când deodorantul pe care îl foloseşti nu-şi mai face efectul.

1. Plante amare:

Pentru reducerea transpiratiei generate de temperaturile ridicate, in fitoterapie sunt recomandate plantele cu gust amar (ghintura, pelin, musetel, salvie, coada-soricelului, echinacea, menta, patlagina, papadie). Aceste plante se folosesc sub forma de infuzie, atat intern, cat si extern.

2.Pudră de talc:

Pudra de talc nu este numai pentru bebeluşi. Ea este excelentă şi pentru tine, mai ales în momentele în care transpiri excesiv şi ai nevoie de ceva care să te scoată din situaţia jenantă. Cu ajutorul unui disc demachiant, aplică o cantitate mică de pudră de talc la subraţ, pentru a usca zona. Însă, ai grijă să nu foloseşti pudră de talc dacă porţi haine închise la culoare, rişti să laşi urme albe care nu vor arăta tocmai bine pe hainele tale.

3.Cartof crud:

Ştiai că un cartof poate absorbi mirosul urât de transpiraţie? Înainte de a pleca de acasă fă un duş.

După ce te-ai uscat, ţine preţ de câteva secunde o felie de cartof crud la subraţ. Lasă să se usuce şi aplică antiperspirantul sau deodorantul tău obişnuit.

Dacă te foloseşti de acest mic truc, chiar dacă vei transpira pe parcursul zilei, nu vei răspândi un miros neplăcut.

4. Lamai, mandarine

Citricele au proprietati antiseptice care limiteaza dezvoltarea bacteriilor si deci aparitia mirosurilor. O jumatate de lamaie trecuta peste zona axilara, dar si un parfum dulce cu aroma de mandarine, permit neutralizarea mirosurilor de o maniera cat se poate de naturala. Aceasta metoda poate fi utilizata fara niciun risc si in cazul copiilor. Totusi, fiti atenti la zonele de piele vatamate sau proaspat epilate: actiunea antiseptica poate sa provoace aparitia senzatiei de usturime si sa favorizeze aparitia unor cosuri.

5. Otet alb:

O soluţie foarte simplă, eficientă şi ieftină este oţetul de mere, care are proprietăți astringente. Tot ce ai de făcut este să-l aplici pe axilă seara, cu puțin timp înainte de culcare. Însă, foarte important este să te asiguri că s-a uscat complet înainte să adormi. De dimineață, spală-te cu apă și cu săpun și vei observa apoi că acizii absorbiți de piele în timpul nopții te ajută să rămai cu axila uscată de-a lungul zilei. De asemenea, oţetul de mere neutralizează și mirosurile neplăcute.

Inmoaie un burete in otet alb si tamponeaza usor zona axilelor, in loc de antiperspirant. Mirosul de otet dispare in cateva minute, iar tu vei fi scutit de neplacutul miros de transpiratie intreaga zi.