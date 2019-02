Cum să accelerezi metabolismul pentru un fizic de invidiat

Cu toţii ne aducem aminte de perioadele din copilărie când puteam să mâncăm orice, la orice oră, fără să ne îngrăşăm. Dar este adevărat că, în afara orelor de şcoală, când stăteam în bancă, eram şi foarte activi.

În plus, stăteam mult în natură, petreceam vacanţele la bunici, mâncam alimente integrale, nu eram atât de expuşi poluării. Cu alte cuvinte, organismul nostru funcţiona la cote optime.

De fapt, ce este metabolismul?

Pe înţelesul tuturor, metabolismul reprezintă totalitatea proceselor din organism care se realizează cu consum de calorii, procese prin care este asigurată supravieţuirea. Aici sunt incluse cheltuielile energetice pentru respiraţie, mişcare, gândire etc. Astfel, orice organism are nevoie de un număr minim de calorii ca să supravieţuiască în repaus. Este ceea ce se numeşte metabolismul bazal. Apoi, avem nevoie de un surplus de calorii în funcţie de tipul de activitate fizică. De asemenea, trebuie luate în calcul şi caloriile alocate digestiei, proces care adaugă la numărul total de calorii încă 10 la sută din metabolismul bazal şi caloriile alocate mişcării.

Metabolismul este condiţionat şi de sex: femeile au nevoie de mai puţine calorii pentru a supravieţui, pe când bărbaţii pot consuma cu câteva sute în plus. În medie, necesarul de calorii al unei femei se situează între 1500 şi 1700 de calorii, iar al unui bărbat între 2000 şi 2200.

La vârstă tânără, organismul are arderi intense şi ne putem permite să uităm faptul că o felie de tort are o mie de calorii, că două feluri de mâncare şi un desert sunt doar masa de prânz şi că pâinea consumată integral, integral însemnând toată, nu e decât un gest banal. Există persoane norocoase, care-şi păstrează metabolismul intens toată viaţa. Însă pentru majoritatea, înaintarea în vârstă se traduce prin reducerea ratei metabolice cu 7-8 procente la 10 ani. În plus, să nu uităm că sedentarismul e în floare, stăm mult în trafic, joburile sunt la birou, iar poluarea este inamicul numărul 1.

