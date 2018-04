Cum îţi poţi curăţa arterele cu ajutorul unui singur fruct delicios

Uimitoarele beneficii ale tratamentului cu extract de rodie continua sa uimeasca si astazi. Printre cele mai importante avantaje se numara: reducerea acumularilor de lipide la nivelul muschiului cardiatic; reducerea considerabila a anomaliilor observate cu ajutorul tehnologiei EKG; reducerea nivelurilor de stres oxidativ; reducerea extinderii cardiace; reducera chemokinelor, un mesager chimic asociat cu aparitia proceselor inflamatorii la nivelul arterelor; reducerea infiltrarii de macrofage la nivelul muschiului cardiac.

Urmatoarele proprietati confirmate experimental sunt doar cateva dintre evidentele care demonstreaza enormele proprietati ale acestui fruct:



Proprietati antiinfectioase – in multe cazuri, acumularea placilor la nivelul arterelor implica existenta unor infectii virale sau bacteriene;



Proprietati antiinflamatorii – inflamatia joaca un rol important in patogeneza afectiuniulor cardiovasculare, aceasta fiind principala cauza a afectiunilor organismului uman.



Proprietatea de a reduce a tensiunea arteriala – O substanta intalnita in sucul de rodie, numita angiotensina, are proprietatea de a contribui la reducerea tensiunii arteriale.



Proprietati antioxidante – Oxidarea este unul dintre fenomenele care contribuie la aparitia afectiunilor cardiovasculare. De exemplu, colesterolul poate fi crescut, dar este inofensiv, atata timp cat nu se produce o oxidare a acestuia. De asemenea, s-a descoperit ca acest fruct are proprietatea de a contribui la reducerea stresului oxidativ din sange.Un studiu efectuat asupra soarecilor din laborator a demonstrat ca aceasta reducere a stresului oxidativ a fost asociata cu o scadere de 44% a nivelului leziunilor arterosclerotice.