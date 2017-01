Cum îţi dai seama dacă îţi stă bine sau nu cu părul scurt? Acesta e secretul!

Multe femei vor să afle ce fel de tunsoare le avantajează mai bine, fie că este vorba de una pentru păr lung sau scurt. Pentru a rezolva această dilema, o echipa de hair stylişti au dezvăluit această metodă prin care poţi afla ce fel de tunsoare ţi se potriveşte.





Această regulă este cunoscută sub numele de “regula de 5.71 cm”. Această măsură a fost descoperită de unul dintre experţii în materie de hairstyle, Giles Robinson. Conform spuselor lui Giles, totul ţine de unghiuri, iar unghiul bărbiei este crucial în determinarea tunsorii potrivite. Sub poză vei găsi instrucţiuni exacte care te vor ajuta să te decizi dacă ţi se potriveşte părul lung sau cel scurt.



Ce trebuie să faci pentru a rezolva această dilema este să îţi pui un creion sub barbie pe orizontală şi o linie perpendiculară cu creionul, până la lobul urechii. Măsoară distanţa dintre ureche şi barbie.



Dacă distanţa este mai mare de 5,71 de cm, înseamnă că părul lung te avantajează mai bine, iar dacă distanţa este mai mică de 5,71, atunci părul scurt este potrivit pentru tine, scrie lyla.ro.